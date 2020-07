Pour la première fois, BMW propose une version électrique d’un modèle déjà disponible en thermique. Il s’agit du SUV X3, qui devient l’iX3.

Sept ans après l’i3, BMW lance enfin un deuxième modèle 100 % électrique ! Et cette fois, le constructeur bavarois a décidé d’électrifier un véhicule existant, le X3. Le SUV devient ainsi le premier véhicule de BMW qui laisse le choix entre quatre grands types de motorisation : essence, diesel, hybride rechargeable et 100 % électrique.

Ce n’est pas un hasard si le X3 a été choisi pour cette transformation en iX3. Le modèle rejoint une catégorie en pleine expansion, celle des SUV familiaux premium électriques. L’iX3 arrive ainsi après les Audi e-tron, Jaguar I-Pace et Mercedes EQC, auxquels il faut aussi ajouter le Tesla Model Y, dont les livraisons commenceront début 2021 en Europe.

L’iX3 se distingue toutefois par une fiche technique plus simple. Il reste une propulsion avec un seul moteur, qui développe jusqu’à 286 ch (la concurrence tourne souvent à 400 ch avec quatre roues motrices). Le couple maxi est de 400 Nm. Le BMW passe de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes, sa vitesse maxi est bridée à 180 km/h.

Le modèle reçoit une batterie de 80 kWh, dont 74 kWh utiles. BMW annonce une autonomie avec le nouveau cycle WLTP allant jusqu’à 460 km. Pour faire le plein, en courant alternatif, on a une recharge en monophasé ou triphasé jusqu’à 11 kW. Avec une borne de recharge rapide en courant continu, la puissance de chargement peut atteindre 150 kW. De quoi retrouver 100 km d’autonomie en 10 mn.

Si BMW a électrifié le X3, il a donné au modèle un look en partie spécifique, avec notamment une nouvelle calandre aux naseaux reliés et en partie fermés et un bouclier avant inédit, avec ouïes verticales sur les côtés. L’iX3 reçoit des jantes à l’aérodynamique très travaillée, qui participent à la réduction du coefficient de trainée. Selon la marque, ces jantes permettent de gagner une dizaine de kilomètres d’autonomie ! Grâce à une bonne intégration des éléments techniques, le modèle garde sa modularité (banquette 40/20/40) et un coffre généreux de 510 litres.

Le prix est déjà connu : 72.950 € en finition Inspiring, avec en série phares LED, peinture métallisée, toit ouvrant, régulateur de vitesse actif, radars de stationnement avant/arrière, climatisation avec pompe à chaleur, navigation… La finition Impressive à 79.350 € a des jantes 20 pouces, une sellerie cuir, l’affichage tête haute, l’aide aux créneaux…