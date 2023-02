BMW lance une flotte d’essai de iX5 utilisant de l’hydrogène

L’évolution du climat nous pousse à adopter des énergies plus vertes et plus renouvelables. Bien sûr les véhicules électriques se développent mais certains constructeurs dont BMW travaillent également sur les motorisations utilisant de l’hydrogène. À présent BMW nous annonce lancer une flotte pilote de BMW iX5.

Une motorisation innovante

BMW a présenté un concept roulant à l’hydrogène en 2019. Depuis cette date des progrès ont été faits puisque le BMW iX5 développe une puissance cumulée de 401 chevaux. Un cumul qui se fait de la puissance de la pile à combustible de 170 chevaux (125 kW) et de la batterie de 231 chevaux (170 kW). Ce BMW iX5 ne devrait pas manquer de punch.

Pour lui assurer une autonomie décente, BMW l’a doté de deux réservoirs de 700 bars en plastique mais renforcé de fibres de carbone. Ils contiennent 6 kilos d’hydrogène sous pression. L’autonomie qui en résulte est de 504 km selon BMW.

Une flotte de véhicules d’essai

Avant d’éventuellement commercialiser ce prototype de BMW iX5 fonctionnant à l’hydrogène, BMW souhaite mettre une centaine de véhicules à l’épreuve de la route. Les exemplaires prévus dans ce programme de tests vont arpenter les routes de différents pays pour les mettre face à différentes situations réelles. C’est aussi l’occasion pour des personnes non impliquées dans le projet de développement de se faire une idée du produit.

« Nous devrions utiliser ce potentiel pour accélérer également la transformation du secteur de la mobilité. L’hydrogène est la pièce manquante du puzzle en ce qui concerne la mobilité sans émissions locales. Une technologie à elle seule ne suffira pas à permettre une mobilité climatiquement neutre dans le monde entier. » Oliver Zipse, Président du conseil d’administration de BMW Group

Prévu pour la France ?

En France, on aimerait voir plus de véhicules hydrogène circuler mais ils restent encore très rares. Toyota tente bien l’expérience avec la Mirai mais le constructeur japonais se heurte à une contrainte indépendante de sa volonté. En effet, l’hexagone est encore très mal équipé en station d’hydrogène pour faire le plein de sa voiture. Il y en a en France mais elles sont davantage destinées aux bus qui ont une pression différente que celle des véhicules.

Avant de penser à la commercialisation de nouveaux véhicules roulant avec de l’hydrogène, il faut réussir à développer le réseau de stations permettant de faire le plein de son véhicule.