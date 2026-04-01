BMW iX3 : une nouvelle version 40 plus abordable, mais moins endurante

Le constructeur allemand BMW élargit la gamme de son BMW iX3 avec l’arrivée d’une nouvelle déclinaison plus accessible. Après la version iX3 50 xDrive, c’est désormais la variante iX3 40 qui vient compléter l’offre, avec une approche plus sobre et un positionnement tarifaire revu à la baisse.

Une configuration plus simple et un prix revu

Cette nouvelle version iX3 40 fait le choix d’une architecture à un seul moteur électrique, entraînant ainsi la disparition de la transmission intégrale au profit d’une propulsion. Une évolution qui permet de réduire les coûts tout en conservant une puissance honorable de 320 chevaux pour 500 Nm de couple.

Ce choix technique s’accompagne également d’une batterie de capacité inférieure. On passe ainsi de 108,7 kWh sur la version 50 xDrive à 82,6 kWh sur cette déclinaison plus abordable. En contrepartie, le prix d’accès est revu à 64 550 euros, contre 71 950 euros pour la version supérieure, soit un écart d’environ 10 %.

Une autonomie en retrait mais encore cohérente

Forcément, cette baisse de capacité énergétique impacte l’autonomie. Là où le iX3 50 xDrive revendique jusqu’à près de 800 km, cette version 40 se limite à 635 km selon le cycle WLTP. Un chiffre qui reste toutefois compétitif pour un SUV électrique de près de 4,80 m, d’autant que la consommation annoncée demeure contenue à 14,6 kWh/100 km.

Sur le plan de la recharge, la puissance maximale diminue également, passant de 400 à 300 kW. La plateforme 800 volts est néanmoins toujours de la partie, permettant de conserver des temps d’arrêt très contenus. Le passage de 10 à 80 % est annoncé en 21 minutes, avec environ 300 km d’autonomie récupérés en une dizaine de minutes dans des conditions optimales.

Un compromis assumé

Avec cette déclinaison plus abordable, BMW iX3 cherche à élargir son public en réduisant la barrière d’entrée. Si certains arguments forts de la version 50 xDrive s’estompent, notamment l’autonomie record et la transmission intégrale, cette variante 40 conserve toutefois des prestations solides, susceptibles de répondre à un usage polyvalent du quotidien comme des longs trajets.