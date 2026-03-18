BMW i3 2026 : la berline électrique qui établit un nouveau record d’autonomie en Europe

BMW continue de renforcer sa position sur le marché des véhicules électriques avec la nouvelle i3 berline, deuxième modèle de la génération « Neue Klasse ». Si le design et la technologie sont au rendez-vous, c’est surtout son autonomie exceptionnelle qui la distingue : avec jusqu’à 900 km, l’i3 devient la berline électrique européenne offrant la plus grande autonomie du marché.

Une autonomie inégalée et des performances solides

Sous le capot, l’i3 50 xDrive associe deux moteurs électriques sur les essieux avant et arrière, pour une puissance cumulée de 345 kW (469 ch) et un couple de 645 Nm. L’essieu arrière, principal moteur, exploite une architecture 800 volts avec machine synchrone à excitation électrique. Grâce à cette configuration, l’i3 peut parcourir jusqu’à 900 km sur une seule charge en profitant de sa batterie de 108,7 kWh, un record pour une berline électrique en Europe. La recharge rapide en courant continu 800 volts permet de récupérer 400 km d’autonomie en seulement dix minutes, on estime a environ 20 minutes le 10 à 80 %, tandis qu’une recharge en courant alternatif jusqu’à 22 kW est disponible en option. Pour vous faciliter la vie, la trappe de charge est intelligente et s’ouvre automatiquement lorsque la voiture va être chargée.

BMW donne a cette batterie toutes les fonctions les plus intelligentes pour distribuer l’énergie de la batterie a des appareils ou au réseau : V2L, V2G et V2H.

Les performances devraient dépasser légèrement celles de l’iX3, limitée à 210 km/h et 0 à 100 km/h en 4,9 secondes. Le poids exact n’a pas été communiqué, mais il devrait dépasser les 2 tonnes.

Une silhouette reconnaissable mais repensée

Avec 4,76 m de longueur, 1,86 m de largeur et 1,48 m de hauteur, la BMW i3 adopte des dimensions proches de la Série 3, tout en affichant un empattement de 2,90 m. La berline conserve l’équilibre classique des proportions tout en modernisant son style. L’arrière, court et surélevé, contraste avec de longs feux horizontaux, tandis que l’avant se distingue par une signature lumineuse élargie qui remplace la traditionnelle double calandre.

La finition « Iconic Glow » propose des effets lumineux dynamiques qui donnent profondeur et caractère aux « haricots » BMW, tandis que la palette de teintes compte onze coloris, dont la nouvelle teinte exclusive « M Le Castellet Blau ». L’efficacité aérodynamique a été optimisée grâce à un soubassement entièrement caréné et à des jantes M Aerodynamikrad de 21 pouces, tandis que les poignées affleurantes et les joints dissimulés améliorent à la fois l’esthétique et la consommation énergétique.

Un habitacle lumineux et high-tech

À bord, l’i3 reprend l’organisation du poste de conduite de l’iX3, avec un écran central orienté vers le conducteur et une planche de bord qui s’étend jusqu’aux panneaux de portes, créant un effet enveloppant. L’option toit panoramique et les grandes surfaces vitrées renforcent la sensation d’espace et de luminosité.

Les sièges électriques de série sont complétés par le système Travel & Comfort. Les clients peuvent opter pour des sièges multifonctions ou sport BMW M, tandis que les matériaux disponibles vont du cuir Merino aux alternatives Veganza. La console centrale intègre un espace de rangement avec recharge par induction, un sélecteur de marche et les commandes principales, tandis que le pack M Sport propose un pack aérodynamique, des freins M Sport, un volant sport et la projection du logo M sur les rétroviseurs.

Production et arrivée sur le marché

La production de la BMW i3 débutera à Munich en août 2026, avec les premières livraisons prévues à l’automne. Bien que les tarifs n’aient pas encore été révélés ils devraient se positionner proche du BMW iX3 proposé à 73 750 euros actuellement.