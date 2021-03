La famille des électriques de BMW s’agrandit avec l’i4, que l’on peut voir comme la déclinaison branchée de la Série 4 Gran Coupé.

Un an après le concept annonciateur, voici la version de série de l’i4. BMW en a donné un premier aperçu lors de sa conférence de presse annuelle, où il a, sans surprise, été beaucoup question d’électriques. Les modèles 100 % électriques représenteront la moitié des ventes du groupe d’ici la fin de la décennie. BMW va multiplier les versions branchées, il en a déjà annoncé pour les prochaines X1, Série 5 ou encore Série 7.

Pour sa part, l’i4 est un coupé quatre portes. Il reprend ainsi la base de la future Série 4 Gran Coupé. On retrouve ainsi les phares et feux de la Série 4. Et il y a toujours l’immense calandre qui fait tant parler ! Les haricots géants et anguleux ont ici un contour bleuté, la couleur signature de la famille i. Les boucliers sont spécifiques à l’i4, avec des formes pensées pour favoriser l’aérodynamique. C’est avec cet objectif que les jantes ont aussi dessinées. Autre élément de design conçu pour limiter la résistance à l’air : les poignées de portes.

L’i4 inaugure donc la silhouette de la prochaine 4 Gran Coupé, avec un pavillon qui plonge rapidement et une troisième vitre latérale à la pointe relevée. L’habitacle n’a pas encore été montré, mais on sait que l’i4 va avoir le droit aux écrans incurvés vus sur le nouveau fleuron iX.

Sur le plan technique, on sait que la puissance culminera à 530 ch, donnant un 0 à 100 km/h réalisé en 4 secondes environ. Côté autonomie, la promesse est de 590 km, une valeur qui permettra d’envisager de grands trajets. BMW précise toutefois qu’il est question aujourd’hui d’un premier aperçu, et que la voiture sera détaillée dans les prochaines semaines. La mise en vente aura lieu d’ici la rentrée.