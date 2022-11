BMW 3.0 CSL : cadeau d’anniversaire pour les puristes

BMW M fête ses 50 ans cette année. Le constructeur Allemand nous a donc gratifiés de nombreux événements pour fêter cet anniversaire particulier. L’apothéose des célébrations était attendue avec la 3.0 CSL. Longuement teasé, elle vient d’être dévoilée et elle est à découvrir sur Abcmoteur

Inspiration néo-rétro

Cette BMW 3.0 CSL s’inspire du coupé du même nom datant des années 1970. Une BMW emblématique pour son look et son palmarès en compétition. Elle reçoit donc des ailes élargies, un aileron logiquement inspiré de la BMW E9, une livrée hommage blanche et aux couleurs M. La face avant est spécifique avec des optiques BMW Laser Light jaunes comme la M4 GT3. Enfin, pour parfaire son look, elle repose sur des jantes en aluminium forgé de 20 pouces à l’avant et 21 pouces à l’arrière.

Un 6 en ligne et une boîte mécanique

En tant que BMW qui rend hommage à l’histoire sportive de BMW et de sa division Motorsport, cette 3.0 CSL se devait d’être dotée d’un 6 cylindres. BMW fait les choses en grand puisqu’il s’agit ici du moteur 6 cylindres en ligne homologué pour la route le plus puissant de son histoire. Ce moteur de 3,0 litres TwinPower Turbo est hérité de la M4 CSL avec qui la 3.0 CSL partage la base. À la différence que dans cette version très exclusive, il développe 560 chevaux et 550 Nm de couple. Un couple moins important qui s’explique par le choix de sa boîte de vitesses.

Pour dompter cette cavalerie, il faudra jouer du levier puisqu’elle est dotée d’une boîte mécanique à 6 rapports qui transmet la puissance aux roues arrière. Une pure propulsion pour une pure BMW. Cette propulsion est aussi dotée d’un différentiel à glissement limité M, de freins en carbone céramique et d’une suspension M adaptative. Enfin un échappement titane est prévu pour donner de la voix à ces 6 cylindres.

Elle est également plus légère qu’une M4 classique puisqu’elle affiche un poids de 1 624kg, c’est aussi plus léger que la BMW M4 CSL, d’un kilo symbolique. Une réduction de poids qui s’explique par une carrosserie qui utilise volontiers des matériaux polymères et le carbone notamment sur le capot avant, les boucliers, les ailes et l’aileron.

Habitacle subjuguant

L’habitacle de cette 3.0 CSL est un concentré de beaux matériaux et de sportivité. On peut bien évidemment parler des sièges baquets en carbone qui donne un aspect exclusif et sportif à ce coupé désirable mais aussi de la sellerie en cuir et alcantara. Mais la touche qui donne du chien à cet habitacle est bien évidemment le pommeau de levier de vitesses blanc qui est inspiré de la bakélite utilisée dans les années 60 et 70 pour les volants et pommeaux de vitesses.

Dans l’habitacle, on retrouve également une numérotation de 1 à 50. Ce qui permet de comprendre que cette version séduisante sera limitée seulement à 50 exemplaires.

Prix et lancement

BMW ne communique pas sur le prix de cette 3.0 CSL limitée à seulement 50 exemplaires. Cependant, certains bruits de couloir laissent croire à un tarif proche de 750 000€. Un tarif astronomique mais qui serait à la hauteur de la rareté du véhicule. Si la rumeur se confirme, elle ne devrait tout de même pas avoir de mal à trouver 50 acheteurs, collectionneurs ou spéculateurs pour en profiter. BMW annonce néanmoins que la production des 50 exemplaires doit prendre 3 mois.