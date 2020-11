Black Friday : jusqu’à 40 % de remise chez Auto IES

Le mandataire Auto IES lance son opération « Black Days ». Il annonce avoir augmenté les remises sur ses offres stock et arrivage, ce qui donne jusqu’à – 40 % sur la Mégane.

Le Black Friday, c’est aussi pour l’automobile. Le mandataire Auto IES a même pris de l’avance en lançant dès à présent, et jusqu’au 30 novembre, son opération « Black Days ». La promesse ? « Des prix en baisse avec de fortes remises sur le stock et les véhicules en arrivage. »

Avant d’aborder plus en détail les bonnes affaires, parlons évidemment de la situation de reconfinement. Comme pour les showrooms des constructeurs, l’activité peut continuer mais la vente doit se faire à distance. Une fois celle-ci actée, on peut aller dans un des centres pour la livraison (c’est autorisé, avec bien sûr une attestation dérogatoire) ou se faire livrer à domicile.

Il est certain qu’il est plus compliqué de se décider sur l’achat d’un véhicule à distance. Mais il y a de sacrées ristournes en ce moment. Auto IES nous a indiqué avoir augmenté toutes les remises. Et cela va jusqu’à – 40 % ! Ce rabais fou sur une voiture neuve concerne la Renault Mégane dCi 115 ch Intens avec pack GT Line. Attention, il s’agit toutefois du modèle avant le (léger) restylage. L’auto est ainsi à 19.929 € au lieu de 32.750 €. Mais on trouve aussi déjà des modèles restylés à – 30 % !

Auto IES déstocke aussi à prix cassés des Renault Kadjar, avec jusqu’à – 37 % sur des modèles de la série limitée Graphite avec moteur diesel dCi 115 ch. Toujours chez Renault, le Scénic est également bien bradé.

Du côté des modèles étrangers, on trouve des Fiat 500 à – 30 %. Des Jeep Renegade sont aussi avec cette ristourne. Pour ses Black Days, Auto IES fait aussi un effort sur le Toyota C-HR ainsi que le Ford Puma, avec déjà des rabais de 22 % sur un petit félin lancé cette année.