Autoroutes : bientôt limitées à 110 km/h ?

Abaisser la vitesse à 110 km/h sur l’autoroute est l’une des propositions de la convention citoyenne sur le climat.

La convention citoyenne sur le climat (CCC) est composée de 150 personnes, qui ont été tirées au sort. Leur mission ? Proposer des mesures pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 (par rapport au niveau de 1990). Les membres de la CCC se réunissent ces jours pour acter leurs décisions et les transmettre à la ministre de l’Ecologie. Mais les grandes lignes sont déjà connues. Et bien sûr, quand il est question de rejets polluants, il est question de voiture !

Et une mesure sort du lot : limiter la vitesse à 110 km/h sur autoroute. Ce n’est donc pas au nom de la sécurité routière cette fois, mais au nom de l’écologie. C’est un fait, réduire son allure entraîne une baisse des consommations et donc des rejets. Et il est vrai que la différence entre 130 et 110 est notable. Par exemple, dans son numéro 1060, l’Auto-Journal teste la BMW Série 3 Touring 330d, avec six cylindres diesel 265 ch. Le magazine a mesuré une consommation à 130 km/h (vitesse constante) de 7 l/100 km, contre moins de 6 l/100 km à 110 km/h !

Mais il faut que la vitesse soit bien constante. Le gain est nettement remis en cause si la baisse de la limitation entraine une circulation moins fluide, qui va pousser des conducteurs à ralentir puis accélérer, phase qui augmente les émissions. La baisse de la limitation de vitesse peut aussi poser des questions sur la sécurité routière. Déjà parce que cela induit une augmentation des temps de trajet et donc du temps passé au volant (la somnolence est la première cause de mortalité sur autoroute) mais aussi parce que cela peut renvoyer du monde sur le réseau secondaire, moins sécurisé, des conducteurs pouvant ne pas avoir envie de payer pour rouler à 110 seulement.

Quel avenir pour cette mesure ? Emmanuel Macron va donner des premiers éléments de réponse aux membres de la CCC le 29 juin.