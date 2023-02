Automobilistes contre cyclistes : l’affrontement franchi un cap à San Francisco

Que ce soit pour se déplacer au quotidien ou pour faire son sport, le vélo connaît un important regain d’intérêt surtout depuis l’épidémie de Covid-19 qui a redonné le goût aux gens de faire du sport en extérieur. Cependant, cette augmentation de cyclistes sur les routes a tendance à agacer (ou mettre en rogne les automobilistes). Et les tensions entre les usagers de la route s’enflamment de plus en plus, avec une violence qui devient parfois la norme. À San Francisco les violences ont franchi un cap. Abcmoteur vous explique.

Coup de portière

Dans la ville de Californie des automobilistes sont accusées de se porter à hauteur des cyclistes avant d’ouvrir la portière pour leur donner un coup. Est-ce pour les faire tomber ? On comprend mal l’utilité de ce comportement si ce n’est pour faire chuter le cycliste. Dans cette vidéo le comportement est visible.

D’autres attaques ont été recensées dans la ville du Golden Gate, entre le 8 et le 11 février dernier 14 cyclistes auraient été agressés avec des modes opératoires différents. 8 d’entre eux ont été blessés avec des accidents parfois spectaculaires où des voitures foncent sur les cyclistes.

Automobilistes et cyclistes, le partage est nécessaire

Il faut profiter de cette nouvelle pour rappeler les bons usages, à appliquer en France mais aussi à l’étranger. Lorsqu’un automobiliste dépasse un cycliste, il doit laisser un espace d’1m en ville et d’1m50 hors agglomération. Si cela paraît insurmontable pour certains, sachez que vous laissez plus lorsque vous dépassez un autre automobiliste et que chevaucher une ligne continue est autorisé pour dépasser un cycliste. De plus, un vélo peut avoir des réactions inattendues, laisser de l’espace permet don de prévenir l’accident.

Si le dimanche matin vous exaspère car les cyclistes roulent à deux de front, garder votre colère pour un autre jour car il est autorisé pour tous les cyclistes de rouler à deux de front sur les routes départementales. Enfin, il faut également savoir qu’il est plus facile de dépasser un groupe de 20 cyclistes 2 par 2 qu’à la file indienne. En effet, pour dépasser en sécurité l’automobiliste doit chevaucher la ligne continue, 20 cyclistes 2 par 2 sont moins longs que 20 à la file indienne.