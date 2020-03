C’est la quatrième génération de la compacte d’Audi. L’A3 adopte un look plus musclé et une planche de bord plus tarabiscotée !

BMW a renouvellé sa Série 1 l’année dernière, Mercedes sa Classe A il y a deux ans. Forcément, l’Audi A3, lancée en 2012, avait pris un coup de vieux. Celle qui a créé la catégorie des compactes premium remet aujourd’hui les pendules à l’heure avec la présentation de sa quatrième génération. Elle fait ses débuts en carrosserie 5 portes Sportback, la 3 portes ayant été abandonnée.

La nouvelle génération gagne 3 centimètres en longueur, soit 4,34 mètres. L’A3 muscle son look, avec des angles plus marqués et des panneaux de carrosserie plus sculptés. Il y a ainsi à l’avant des optiques plus acérées et une calandre abaissée et élargie. La poupe a un aspect plus dynamique et plus rablé, avec une lunette inclinée et des feux affinés. L’A3 conserve sa troisième vitre latérale et ses barres de toit qui lui donnent un aspect break.

Le changement est important à bord. La présentation allégée et arrondie laisse la place à une planche de bord taillée à la serpe et plus encombrée. L’originalité vient de l’implantation des aérateurs dédiés au conducteur, relevés et associés à l’instrumentation. Il y a au centre un écran tactile 10,1 pouces, fondu visuellement dans un cadre noir brillant. L’A3 ne cède pas au tout tactile, conservant une partie des commandes de clim. Le coffre annonce un volume de 380 litres.

Lancement au printemps

La nouvelle A3 débutera sa carrière avec une gamme simplifiée. Il y aura un essence 1.5 TFSI de 150 ch et un diesel 2.0 TDI proposé en 116 et 150 ch. Il y aura ensuite un essence trois cylindres 1.0 TFSI de 110 ch et une version à hybridation légère du 1.5. Celle-ci sera dotée d’un alterno-démarreur, qui à la fois assiste le thermique et recharge une petite batterie. Audi proposera après deux hybrides rechargeables.

Côté équipements, pas d’innovation, on retrouve des systèmes désormais bien connus : aide au maintien dans la voie, surveillance des angles morts avec alerte de sortie, régulateur de vitesse adaptatif, aide aux créneaux… En matière de connectivité, l’A3 pourra être équipée du service vocal Alexa d’Amazon et sera en mesure de communiquer avec d’autres modèles connectés via la technologie Car-2-X.

Les prix seront bientôt dévoilés. Les livraisons commenceront en mai.