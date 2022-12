Audi RS 6 et RS 7 Performance : plus de puissance, plus de performance, plus de style

Chez Audi, la RS 6 est un modèle mythique pour ses performances hors du commun pour un break. Dès les années 2000, le grand break de la marque aux anneaux s’est fait une place au soleil chez les amateurs de véhicules sportifs. Permettant de profiter des performances d’une supercar avec l’habitabilité d’un break permettant d’emmener toute sa famille en vacances. Un cocktail séduisant qui proposait actuellement 600 chevaux. Cependant, Audi souhaite en proposer plus, le constructeur dévoile donc une version Performance de la RS 6 et de sa déclinaison berline RS 7.

Plus de puissance

600 chevaux n’étaient pas suffisants dans un véhicule familial ? Audi propose de donner plus de ressources au V8 4,0 litres biturbo grâce à une augmentation de la pression de suralimentation passant de 2,4 bars à 2,6 bars. Ce moteur est donc capable de sortir 630 chevaux et 850 Nm. Le RS 6 et RS 7 Performance sont alors capables d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes contre 3,6 secondes pour la RS 6 et RS 7.

Réduction de poids

Audi profite de cette version Performance des RS 6 et RS 7 pour réduire le poids de sa berline et de son break. Ainsi l’Audi RS 6 Avant Performance pèse 2 090 kg à vide alors que l’Audi RS 7 Sportback Performance pèse 2 065 kg. Pour réduire sa masse, Audi a réduit l’épaisseur des isolants entre l’habitacle et le compartiment moteur ainsi qu’à l’arrière du véhicule. Selon le constructeur cela permettrait de mieux entendre le son de la mécanique du véhicule.

Des jantes de 22 pouces sont disponibles en option (21 pouces de série). Le modèle de jantes optionnel est en fonte d’aluminium et est annoncé plus léger selon le constructeur. Elles permettent de gagner 20 kg sur l’ensemble des masses non suspendues. Des masses très importantes pour le dynamisme d’un véhicule. Ces jantes sont disponibles en noir métallique brillant bruni, en gris mat, en noir mat ou en or néodyme mat avec un design à 5 branches permettant de refroidir les freins.

Ces jantes de 22 pouces accueillent des nouveaux pneus Continental « Sport Contact 7 » d’une dimension de 285/30r22. Ils permettent d’améliorer l’adhérence sur sol sec et mouillé, leurs performances au freinage améliorent la distance d’arrêt de 2m sur un 100 km/h à 0 km/h.

Pack Dynamic RS de série

Ces Audi RS 6 et RS 7 Performance sont équipées de série du Pack Dynamic RS. Il permet d’augmenter la limite de vitesse à 280 km/h, il comprend aussi la direction intégrale dynamique et le différentiel quattro sport sur l’essieu arrière.

Le Pack Dynamic RS Plus est disponible en option, la vitesse maximale est relevée à 305 km/h. Pour stopper ce TGV, un système de freinage céramique RS est présent avec des disques de 440 mm à l’avant et 370 mm à l’arrière. Lui aussi permet comme les jantes de réduire le poids des masses non suspendues, 34 kg sont gagnées avec ce système de freinage.

Des éléments de design exclusifs

Audi rend également l’aspect de ces RS 6 et RS 7 Performance plus exclusif. À l’extérieur, on note l’arrivée de nouvelles teintes, le bleu Ascari métallisé et mat ainsi que l’argent Dew Silver mat sont disponibles. Des éléments extérieurs RS de série en gris mat comme les rétroviseurs extérieurs, le spoiler avant, les volets latéraux avant, les inserts de bas de caisse, les rails de toit et les garnitures des vitres latérales et du diffuseur arrière. Ces éléments peuvent être carbone mat noir avec un pack design optionnel qui comprend aussi les garnitures de fenêtres et les rails de toit noir. Les anneaux du logo et les sigles du modèle peuvent aussi en option être en chrome ou noir.

Dans l’habitacle, on note l’arrivée de surpiqûres bleu Mercato sur le volant alcantara mais aussi sur les tapis de sol, le côté de la console centrale et le sélecteur de vitesses. Le bleu est aussi présent sur les ceintures de sécurité, les inserts en carbone peuvent avoir des éléments bleus. Les sièges sport sont recouverts d’une sellerie en cuir Valcona, perforé avec des surpiqûres en nid d’abeille contrastantes bleu Mercato.