Audi RS 4 et RS 5 Compétition : Série spéciale à faible distribution

Audi annonce l’arrivée d’une version Compétition sur les Audi RS 4 Avant, RS 5 et RS 5 Sportback. Découverte des ajouts et modifications de ces versions Compétition.

Pack extérieur

Ces versions compétition modifient le style des RS 4 avant, RS 5 et RS 5 Sportback en les rendant plus sulfureuses et agressives. Ainsi, le pack extérieur comprend les anneaux Audi et des monogrammes de couleur noir brillant, le package carbone mate, les coques de rétroviseurs en carbone également. Les optiques sont des projecteurs Matrix-Led spécifiques aux RS étant assombris.

Enfin du côté performance de ces versions compétition, l’échappement est de série le sport RS plus avec le diffuseur arrière peint en noir mat. Les voitures configurées en version Compétition seront chaussées de jantes 20 pouces « Compétition » avec des pneus Pirelli P-Zero Corsa qui sont des semi-slick comme sur une certaine Audi RS 3 qui peut être équipé de la même monte de pneus en option.

Pack intérieur

L’intérieur de ces séries Compétition reçoit également leur lot de modifications. Ainsi le pack comprend les sièges RS sport Dinamica recouvert de Cuir Nappa et du logo RS. Le volant et le levier de vitesses sont en Alcantara surpiqué de couleur rouge crescendo. Les tapis de sol sont noirs avec les mêmes surpiqûres. Les ceintures sont noires et rouges et l’intérieur accueille ses passagers avec le nouvel éclairage d’entrée RS.

C’est un habitacle résolument RS que reçoivent les versions Compétition des Audi RS 4 Avant, RS 5 et RS 5 Sportback.

Les prix de ces versions ne sont pas encore communiqués mais il est déjà annoncé que le marché français n’aura le droit à ces versions Compétition que par la RS 4 Avant.