Audi Q6 e-tron : des essais dans le grand nord avant son lancement

Audi prépare un nouveau modèle dans sa gamme, il s’agit de l’Audi Q6 e-tron. Ce nouveau SUV électrique vient de connaître une phase d’essais face aux rudes conditions du grand nord.

De nouveaux modèles

Audi prépare un plan d’envergure pour renouveler sa gamme puisque la marque aux anneaux prévoit la présentation de 20 nouveaux modèles d’ici 2025 dont plus de 10 seront entièrement électriques. La transition est donc lancée pour le constructeur allemand d’IIngolstadt. Le nouvel Audi Q6 e-tron fait partie de cette offensive qui s’annonce intéressante.

Des essais dans le grand froid

Afin de mettre à l’épreuve ce nouveau modèle électrique, Audi a emmené le Q6 e-tron dans le froid polaire. En effet, ces conditions climatiques glaciales permettent de voir et corriger les éventuelles faiblesses d’un véhicule. Surtout que les véhicules électriques sont vulnérables au froid, les temps de recharge s’allongent ou encore une autonomie qui fond comme neige au soleil. Lors de ces essais, Audi a certainement pu s’assurer que tout était au point avant la commercialisation du Q6 e-tron.

Le premier modèle sur la plateforme PPE

Cet Audi Q6 e-tron est le premier véhicule de la marque aux anneaux à utiliser la plateforme Premium Platform Electric (PPE). Cette dernière dispose d’un système électrique de 800 volts, de moteurs électriques puissants et efficaces et d’un système innovant de gestion de la batterie et de la charge ainsi que sa nouvelle architecture électronique selon Audi.

Pour l’instant la marque ne divulgue pas d’informations supplémentaires concernant sa motorisation, son autonomie ou encore sa batterie, il faut encore patienter un peu. Il en va de même pour le design du véhicule qui reste camouflé.