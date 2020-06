Audi Q5 : une nouvelle face avant

A l’occasion de son restylage, le Q5 deuxième du nom change de visage. C’est le plus visible, car le reste évolue par petites touches.

Arrivé à mi-carrière, le Q5 numéro 2 évolue. Et cela se voit, du moins à l’avant. Comme l’A4 et le Q7 l’année dernière, le SUV compact des anneaux a une toute nouvelle face avant avec les derniers codes esthétiques en vogue chez Audi. Ainsi, il adopte une calandre octogonale, abaissée et visuellement plus large, et des phares plus étirés vers l’intérieur. Les différents éléments ne sont plus tous collés, ce qui allège considérablement le visage du Q5.

A l’arrière, une baguette décorative est ajoutée sur le hayon, passant sous une partie des feux, légèrement rabotés donc. Le modèle peut recevoir des feux OLED, des diodes électroluminescentes organiques, qui permettent d’avoir à la fois un éclairage plus efficace et plus esthétique. Les clients pourront d’ailleurs choisir à la commande parmi trois signatures lumineuses ! Pour la sécurité, ces feux ont un système de détection de proximité : lorsqu’un véhicule se rapproche à moins de deux mètres du Q5 à l’arrêt, tous les segments de LED s’illuminent.

A l’intérieur, le changement concerne l’écran central. Il est plus grand, avec maintenant 10,1 pouces, et surtout il se convertit au tactile. La navigation dans les menus ne se fait donc plus en passant par la molette sur le tunnel central. Une commande vocale permet aussi de piloter le système. Des fonctionnalités pourront être ajoutées après la livraison, avec une mise à jour à distance (par exemple l’interface pour smartphone).

Le Q5 restylé va débuter sa carrière avec une seule version diesel, la 40 TDI. La puissance est de 204 ch, le couple maxi est de 400 Nm. Il y a une boîte s tronic 7 rapports et la transmission intégrale quattro. Ce moteur commence à 55.100 €. Rapidement, il y aura deux essences 2.0 TFSI, un 2.0 TDI en 4×2, un V6 TDI et deux variantes hybrides rechargeables.