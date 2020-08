Audi présente la nouvelle S3

Voici la variante S de la quatrième génération de l’A3, déclinée en Sportback et en Berline. Le moteur délivre 310 ch.

Pour la nouvelle A3, le sport prime sur l’écologie ! Avant les versions hybrides rechargeables, voici les déclinaisons S3. On dit « les » car ce premier modèle sportif est déjà décliné en berline et en Sportback. Et les carnets de commandes sont même déjà ouverts, pour des livraisons qui doivent commencer en octobre.

Ces S3 conservent un quatre cylindres 2.0 TFSI. La puissance est de 310 ch, une valeur qui avait déjà été proposée sur les précédents modèles (avant un retour à 300 ch en raison de la norme WLTP). Cette S3 a toujours face à elle la Mercedes Classe A 35 AMG de 306 ch. Le TFSI est couplé à une boîte S tronic 7 rapports et à la transmission intégrale quattro. La suspension est abaissée de 15 mm. L’amortissement piloté avec mode sport est en option. La vitesse maxi est sans surprise : 250 km/h, limitée électroniquement. Le 0 à 100 km/h est expédié en 4,8 secondes.

Côté look, c’est toujours un peu la frustration pour les Audi badgées S car on reste très proche d’une variante S line. On remarque quand même l’apparition de fentes sous le capot et d’un diffuseur avec quatre sorties d’échappement. La grille de calandre à un motif nid d’abeilles spécifique. En série, les coques de rétros sont couleur alu, mais Audi propose un pack noir. De série toujours, il y a des jantes 18 pouces avec des étriers noirs. En option, on peut avoir des jantes 19 pouces et des étriers rouges.

Dans l’habitacle, même constat : peu de nouveautés, si ce ne sont les sièges avant sport intégraux. Par rapport à l’ancienne A3, la présentation a grandement changé avec des formes anguleuses, qui ont un petit côté Lamborghini au niveau des aérateurs. La Sportback mesure 4,34 mètres de longueur et la Berline 4,50 mètres. Les coffres sont de 325 et 370 litres.

La S3 Sportback est facturée 55.900 €, la S3 Berline est à 56.450 €.