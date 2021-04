Le concept A6 e-tron annonce une nouvelle A6 100 % électrique, qui cohabitera avec la version thermique. Premier modèle de série fin 2022.

Audi n’a pas encore l’intention de devenir une marque 100 % électrique. Mais la firme aux anneaux va multiplier les modèles branchés pour couvrir tous les segments. Quelques jours à peine après la présentation des Q4 e-tron et Q4 e-tron Sportback, voici l’A6 e-tron. C’est pour l’instant un concept, mais la version de série est déjà promise pour 2022.

Le véhicule marquera une étape symbolique : ce sera le premier e-tron qui reprendra un nom historique d’Audi. Mais il ne faut pas croire que la prochaine A6 sera uniquement électrique. La variante thermique restera au catalogue. Deux A6 vont donc cohabiter, avec des bases différentes. L’e-tron aura en effet une plate-forme dédiée à l’électrique, nommée PPE. Elle sera partagée avec Porsche. Une base très modulable, puisqu’elle va servir chez Audi à des modèles des segments B, C et D, soit des citadines aux routières, que ce soit des berlines ou des SUV.

La PPE a été conçue pour proposer de nombreuses configurations techniques. Sur le concept A6 e-tron, il y a deux blocs électriques, un sur chaque essieu, pour une puissance maxi cumulée de 350 kW, soit 476 ch, et un couple de 800 Nm. Cela donne ainsi une transmission intégrale quattro électrique, sans tunnel de transmission (et avec un plancher plat qui profite aux occupants de la banquette arrière). Le 0 à 100 km/h est promis en moins de 4 secondes. En version de base, il y aura un moteur arrière, ce qui donnera des Audi en propulsion. Côté batterie, Audi promet déjà une centaine de kWh, pour une autonomie d’environ 700 km.

Côté look, l’A6 e-tron aura une apparence bien distincte de la version thermique. L’allure plus sportive se rapproche de celle de l’A7, qui pourrait bien disparaître. Comme elle, le vitrage latéral pointe vers l’arrière et on a un bandeau de feux. Une partie noire met en avant la découpe de la malle. A l’avant, l’e-tron surprend avec son regard très fin. On retrouve la calandre Singleframe, mais elle est fermée, caractéristique des véhicules électriques.

Audi promet que la version de série en sera proche. Elle sera donc dévoilée dans un peu plus d’un an.