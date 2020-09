Le Q5 a une nouvelle corde à son arc avec une version coupé, qui ajoute une bonne dose de style, sans oublier toutefois le sens de l’accueil.

Audi est arrivé bien après BMW et Mercedes sur le marché du SUV coupé. Mais il a comblé son retard très rapidement. Depuis 2018, il a lancé les Q8, Q3 Sportback et e-tron Sportback. Et voici aujourd’hui le Q5 Sportback. Certains diront : « à quoi cela sert-il ? ». A capter de nouveaux clients… ou diriger ceux qui l’étaient déjà vers un modèle plus cher. Ainsi, pour le Q3, le Sportback représente déjà un tiers des volumes !

Pas de surprise donc dans la formule de ce nouveau venu : c’est un Q5 à la chute de toit plus prononcée. La lunette est fortement inclinée dans le prolongement du pavillon. Au niveau de sa cassure, le hayon forme un becquet. Le coffre englobe toujours les feux, qui peuvent recevoir une technologie OLED (diodes électroluminescentes organiques). Le détail qui tue est que le client peut choisir entre trois signatures lumineuses à la commande. La silhouette Sportback semble mieux s’accommoder des hanches musclées du Q5. Le vitrage en pointe apporte la touche de dynamisme.

Pas de changement à l’avant, avec le visage du Q5 restylé (calandre octogonale). Pareil au niveau de la planche de bord, qui a reçu cet été un écran tactile 10,1 pouces. Le système multimédia peut avoir une commande vocale évoluée (on l’active en disant Hey Audi) et peut recevoir de nombreuses informations connectées. Il est ainsi capable d’estimer la chance de trouver une place de stationnement dans les rues alentour.

Ce Q5 n’oublie pas les aspects pratiques, même si la chute du toit va un peu gêner l’accès à l’arrière et la garde au toit. Le modèle conserve ainsi une banquette coulissante. Le volume du coffre est de 510 litres (550 sur le Q5 classique). Quand on a la suspension pneumatique, un bouton dans le coffre permet d’abaisser le seuil de plusieurs centimètres.

Sous le capot, il y aura pour commencer le 2.0 TDI de 204 ch, avec micro-hybridation, s tronic et transmission intégrale. Audi proposera ensuite un V6 TDI, des quatre cylindres essence et de l’hybride rechargeable. Un SQ5 Sportback est aussi déjà annoncé. Le modèle sera sur les routes au cours du premier semestre 2021.