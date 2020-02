Audi : la nouvelle A3 est quasiment prête

La quatrième génération de l’A3 sera dévoilée début mars au Salon de Genève. Audi a publié les images d’un modèle à peine camouflé.

La troisième Audi A3 aura eu une carrière plutôt longue, huit ans. Elle a fait ses débuts au Salon de Genève 2012, en même temps que la troisième Mercedes Classe A, qui est partie à la retraite il y a déjà deux ans. La compacte d’Audi commençait donc à avoir des rides. Mais son renouvellement est imminent. La quatrième mouture sera présentée dans moins d’un mois, au Salon de Genève encore.

La marque allemande n’a pas hésité à donner un avant-goût de l’auto, avec des images d’un modèle de pré-série, photographié sur l’île de São Miguel dans l’archipel des Açores. Le véhicule arbore une tenue de camouflage, mais en se concentrant un peu, on constate que ce n’est qu’une seconde peau : les formes définitives sont bien visibles.

Sans surprise, Audi n’a pas bouleversé le design de sa compacte. L’A3 conservera sa silhouette typée break, avec une troisième vitre latérale et des rails de toit. Elle adoptera les dernières évolutions du style Audi, avec notamment à l’avant une calandre hexagonale visuellement plus basse et plus large. Les optiques formeront une flèche vers l’intérieur. Elles conserveront une languette du côté extérieur. A l’arrière, les feux s’affineront. On devine à travers les différentes teintes du camouflage un dessin très travaillé des prises d’air. L’habitacle n’a en revanche pas été montré.

Côté technique, l’A3 reprendra la plate-forme MQB Evo, vue sur les nouvelles Golf et Leon. Elles partagera avec ces dernières des motorisations à micro-hybridation et hybride rechargeable. Elle s’en distinguera en mettant en avant sa transmission intégrale quattro. L’A3 va aussi recevoir une suspension avec amortisseurs adaptatifs. Le conducteur aura le choix entre trois réglages (confort, auto et dynamique) en passant par le sélecteur de mode de conduite Audi drive select. Ce dernier influera aussi sur la direction assistée, la boîte de vitesses s tronic… De son côté, le contrôle de trajectoire aura trois réglages : normal, Sport (plus permissif) et off !