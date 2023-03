Audi : la marque annonce des changements dans ses appellations

On connaît depuis la fin des années 90 une nomenclature simple chez Audi avec une suite logique allant de l’A1 à l’A8 ou du Q2 au Q8. Cependant la marque annonce des changements. On vous explique à Abcmoteur

Une nouvelle organisation permettant de faire la distinction entre voitures thermiques et électriques

Avec la contrainte de la transition énergétique qu’appliquent les gouvernements sur le marché de l’automobile, les constructeurs développent de nombreux véhicules électriques, considérés comme plus vertueux. Ils seront bientôt aussi nombreux et même majoritaires, Audi anticipe donc et souhaite faciliter la distinction entre voitures thermiques et électriques et cela va passer par l’appellation des nouveaux modèles qui s’annoncent nombreux chez Audi.

Une histoire de chiffres

Ainsi Audi choisi de modifier sans changer sa nomenclature de gamme. En effet, les chiffres pairs seront réservés aux véhicules électriques tandis que les chiffres impairs seront réservés aux véhicules thermiques. La structure A1, A3, A4, A5 et ainsi de suite ne change pas.

On peut donc imaginer qu’Audi prévoit plusieurs offres dans chaque type de catégorie. Ainsi l’Audi A1 pourrait être la citadine thermique tandis que l’Audi A2, nom abandonné depuis la tentative de citadine dans les années 2000, devrait concerner une citadine électrique.