Audi A6 Avant e-tron concept : le futur de l’A6 Avant

Audi présente le concept A6 Avant e-tron, ce break électrique permet de dévoiler le futur de l’Audi A6 qui est la synthèse de nouvelles technologies de propulsion électrique.

Break au design d’Audi e-tron

Ce concept A6 Avant e-tron est développé sur la plateforme PPE, il dévoile un style extérieur élégant et racé pour un véhicule aux grandes proportions de 4,96 mètres de long, 1,96 mètre de large et 1,44 mètre de haut. La calandre singleframe fermée et les lignes entre les feux arrière rattachent ce concept aux autres modèles e-tron. Un style qui sert aussi les performances et l’autonomie électrique avec un cx de seulement 0,22.

Ce showcar adopte une couleur grise appelée Neptune Valley qui révèle des nuances d’or irisées au soleil.

Technologie éclairée

Ce concept utilise la technologie Digital Matrix LED et Digital OLED d’Audi qui permet d’augmenter la luminosité même avec sur une surface minimale et permet de sélectionner une signature lumineuse personnalisable.

Les portes adoptent des projecteurs LED qui envoient de petits effets lumineux lorsque les portes sont ouvertes et des messages pour les occupants. Cet équipement sert aussi à la sécurité en montrant que la porte est sur le point de s’ouvrir, évitant ainsi un potentiel accident.

Lors des temps de chargements, les phares avant sauront divertir grâce à un jeu vidéo projeté devant le véhicule. Ils verront des paysages virtuels lancés par les projecteurs LED.

Plateforme PPE

Ce concept repose sur la plateforme PPE (Premium Plateform Electric) d’Audi qui est exclusivement réservée aux véhicules électriques du constructeur. La batterie disposée entre les essieux est de 100kWh. Néanmoins la taille de la batterie et l’empattement sont modulables pour l’utiliser à terme sur d’autres modèles électriques. Cette modularité permet d’offrir un espace selon les besoins du consommateur, dans le cas de ce concept l’accent est mis sur la place et le confort que l’on attend d’un break Audi. De plus, l’intérieur se veut plus agréable avec l’absence de tunnel de transmission. Une absence qui ne signifie pas se passer du système Quattro cher à la marque aux anneaux car ce concept a un moteur électrique sur chaque essieu.

Ces deux moteurs fournissent une puissance totale de 350kW et 800nm de couple. Combiné à la taille de la batterie, l’Audi A6 Avant e-tron permet de parcourir 700km en électrique. Elle convient ainsi parfaitement aux longs voyages familiaux de départ en vacances. La puissance de ces moteurs électriques fait abattre au concept le 0 à 100 en moins de 4 secondes sur la version haute performance.

Si jamais la destination se trouve à plus de 700km, il faudra passer par la recharge. Recharge qu’Audi annonce très rapide puisque le constructeur allemand promet que le véhicule est capable de recevoir 300km d’électricité en 10 minutes ou encore passer de 5% à 80% de remplissage de batterie en seulement 25 minutes.

Avec ce concept Audi présente ce qui devrait être le futur de la marque, des véhicules électriques restants dans la philosophie que le constructeur à su créer au fil du XX ème et XXI ème siècle. Il nous tarde de voir de plus près ce concept car.