Audi A6 Allroad : le grand break premium continue de résister à la vague SUV

Sur un marché dominé par les SUV, certains constructeurs persistent à défendre une autre vision de la polyvalence. C’est le cas d’Audi, qui renouvelle son A6 Allroad quattro. Ce break surélevé revient avec une nouvelle génération plus statutaire, plus technologique et toujours pensée pour les gros rouleurs à la recherche de confort, d’espace et de capacités tout-chemin.

Avec cette nouvelle mouture, la marque allemande continue de miser sur une formule devenue rare, mais toujours pertinente.

Une recette inchangée, mais modernisée

L’Audi A6 Allroad conserve ce qui fait son identité depuis ses débuts : une base de break classique, enrichie d’attributs plus robustes pour élargir son champ d’action.

Cette nouvelle génération affiche une silhouette massive avec 5,01 mètres de long. Sa largeur frôle les deux mètres, tandis que ses voies élargies de 11 centimètres lui donnent une posture plus imposante sur la route. Audi y ajoute une garde au sol rehaussée et une suspension pneumatique adaptative capable d’ajuster automatiquement la hauteur selon l’usage.

Le style évolue également. Là où les anciennes Allroad revendiquaient un look plus rustique avec de larges protections en plastique brut, cette nouvelle version adopte une présentation plus sophistiquée avec des inserts noir brillant. Une orientation clairement plus premium, qui rapproche davantage le modèle du luxe que de l’aventure pure.

Un break pensé pour voyager loin

L’intérêt principal de cette A6 Allroad reste sa capacité à couvrir de longues distances dans un excellent niveau de confort. Grâce à sa transmission intégrale quattro de série et à ses roues arrière directrices, elle promet stabilité, motricité et maniabilité malgré son gabarit.

À l’intérieur, Audi reprend l’environnement déjà connu de l’Audi A6 Avant, avec une planche de bord numérique et une présentation très soignée. La technologie embarquée reste au centre de l’expérience, avec un niveau de finition en adéquation avec son positionnement haut de gamme.

Le coffre varie selon les versions. Il peut atteindre 497 litres sur le diesel, mais descend à 404 litres sur l’hybride rechargeable en raison de l’intégration de la batterie. Un compromis logique pour ce type de motorisation.

Deux motorisations, deux usages

Audi laisse le choix entre un diesel et une version électrifiée.

Le premier repose sur un V6 3.0 TDI associé à une micro-hybridation légère de 48 volts. Avec 299 chevaux et 580 Nm de couple, cette version vise avant tout les gros rouleurs. Audi annonce un 0 à 100 km/h en 5,4 secondes, preuve que le gabarit n’empêche pas les performances.

Face à lui, la variante hybride rechargeable se veut plus polyvalente pour un usage mixte. Elle combine un moteur essence 2.0 turbo de 252 chevaux à un bloc électrique de 143 chevaux, pour une puissance totale de 367 chevaux.

Sa batterie de 25,9 kWh lui permet d’atteindre jusqu’à 93 kilomètres sans consommer une goutte de carburant. Une autonomie intéressante pour les trajets quotidiens.

Peu importe la motorisation, l’ensemble de la gamme bénéficie de la boîte automatique S tronic et de la transmission intégrale.

Des tarifs élevés, mais cohérents avec le positionnement

Sans surprise, cette nouvelle A6 Allroad se place sur un segment très haut de gamme. La version hybride rechargeable débute à 87 200 euros, tandis que le V6 diesel démarre à 89 000 euros, hors éventuel malus écologique.

Les commandes sont déjà ouvertes depuis le 19 juin. Avec cette nouvelle génération, Audi continue de défendre une proposition différente sur le marché : celle d’un break capable d’offrir le confort d’une routière, les capacités d’un SUV et une efficacité dynamique souvent supérieure aux véhicules surélevés traditionnels.