Mercedes CLA électrique : elle est l’une des meilleures voitures électriques pour voyager

Mercedes accélère sa transition électrique avec une nouvelle génération de modèles conçus autour d’une plateforme dédiée. Parmi eux, la CLA électrique se distingue déjà par ses performances énergétiques. La berline allemande vient d’obtenir une reconnaissance importante de la part de Green NCAP, qui la classe parmi les véhicules électriques les plus adaptés aux longs déplacements grâce à son autonomie, son rendement et ses capacités de recharge.

Une Mercedes électrique capable de voyager loin

Malgré les progrès réalisés ces dernières années, l’autonomie reste encore un élément déterminant dans l’adoption d’une voiture électrique. Pour convaincre les automobilistes habitués aux moteurs thermiques, les constructeurs doivent proposer des modèles capables d’enchaîner les kilomètres sans multiplier les arrêts.

Avec sa nouvelle CLA, Mercedes apporte une réponse particulièrement ambitieuse. La berline électrique peut atteindre jusqu’à 792 kilomètres d’autonomie selon le cycle WLTP grâce à une batterie de 85 kWh. Une performance rendue possible par plusieurs choix techniques, notamment une carrosserie optimisée sur le plan aérodynamique et une motorisation conçue pour limiter les pertes d’énergie.

Lors des essais menés par Green NCAP, la CLA 250+ a parcouru 605 kilomètres avant de devoir retrouver de l’énergie. La consommation moyenne enregistrée pendant le test s’est élevée à 16,5 kWh/100 km, un chiffre remarquable compte tenu du gabarit du véhicule qui dépasse les 4,70 mètres de longueur.

Cette maîtrise énergétique a permis au modèle d’obtenir cinq étoiles dans l’évaluation de Green NCAP. L’organisme prend notamment en compte les émissions générées sur l’ensemble du cycle d’utilisation, et pas uniquement celles produites à l’échappement, inexistantes sur une voiture électrique.

Une recharge aussi rapide qu’une voiture premium thermique

Pour rendre les longs trajets plus simples, Mercedes ne s’est pas uniquement concentré sur la capacité de la batterie. La marque allemande mise également sur une architecture électrique en 800 volts, une technologie encore rare dans cette catégorie.

Cette solution permet d’augmenter considérablement les puissances de recharge acceptées et de réduire la durée des arrêts sur les longs parcours. Lors des mesures réalisées par Green NCAP, la Mercedes CLA 250+ a atteint un pic de recharge de 286 kW.

Après avoir parcouru 605 kilomètres, la voiture n’a eu besoin que de 14 minutes de recharge pour poursuivre son parcours d’essai jusqu’à 800 kilomètres au total. Dans les conditions annoncées par Mercedes, la batterie peut également passer de 10 à 80 % en seulement 23 minutes sur une borne compatible.

Avec cette nouvelle génération de CLA, Mercedes démontre que la voiture électrique peut désormais répondre aux attentes des grands rouleurs. La combinaison entre une faible consommation, une autonomie élevée et une recharge rapide constitue l’un des axes majeurs de développement des futurs modèles électriques de la marque.

Cette technologie ne restera d’ailleurs pas exclusive à la berline puisque Mercedes prévoit déjà de l’intégrer à d’autres véhicules de sa gamme, déjà sur le GLB électrique. Le prochain GLA pourrait également bénéficier de cette architecture afin de renforcer encore l’offre électrique du constructeur allemand.