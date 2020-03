Assurance automobile : peut-on l’arrêter pendant le confinement ?

Votre voiture n’est plus du tout utilisée pendant le confinement. Est-il possible d’économiser la cotisation d’assurance ?

On vit une période inédite et celle-ci donne naissance à de nombreuses interrogations, notamment liées à l’usage de sa voiture. Le gouvernement a d’ailleurs éclairci les choses pour les délais du contrôle technique ou les livraisons des véhicules électriques qui devaient profiter du bonus 2019.

On peut aussi s’interroger sur l’assurance de son véhicule : peut-on la suspendre pendant cette période où la voiture reste au garage ? Autant ne pas tourner longtemps autour du pot : la réponse est clairement non. C’est interdit par l’article L-211-1 du Code des assurances. Dès qu’un véhicule est mis en circulation, c’est à dire immatriculé, et même s’il reste au garage pendant une longue période, il doit être assuré. En cas de manquement, la sanction peut être une amende de 3.750 €.

Après, il est possible de jouer sur le contenu du contrat pour faire des économies. L’assurance au minimum obligatoire, c’est le tiers, qui intègre une responsabilité civile, qui vous protégera en cas de dommages corporels et matériels causés à une personne tiers en cas d’accident responsable. On peut alors être tenté de contacter son assureur pour opter pour cette formule plus économique. L’assureur n’est toutefois pas obligé de l’accepter en fonction des modalités de votre contrat.

Vous pouvez toutefois résilier l’actuel s’il a commencé il y a plus d’un an. Mais est-ce que cela en vaut le coup, le confinement allant durer environ 6 semaines ? Pas vraiment, car il ne faut pas oublier que votre auto, même immobilisée chez vous, peut être victime de dégâts ou d’un vol. Attention à ne pas perdre des protections en basculant sur un contrat plus basique. En revanche, certains pourront jouer sur les kilométrages s’ils ont un contrat qui prend en compte cet aspect. A vous de bien vous renseigner et de bien négocier.