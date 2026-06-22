Alpine prépare le futur de sa berlinette avec une A110 100 % électrique

Alpine s’apprête à franchir une étape majeure dans l’histoire de sa sportive emblématique. La marque française prépare en effet la relève de l’actuelle Alpine A110, modèle qui a marqué son renouveau moderne, avec l’arrivée d’une nouvelle génération entièrement électrique. Cette future berlinette constituera une évolution stratégique importante pour le constructeur, qui entend conserver l’esprit de la légèreté et du plaisir de conduite tout en basculant dans une nouvelle ère.

Une première apparition publique prévue à Goodwood

Alors que plusieurs acteurs du marché ralentissent leurs ambitions sur les sportives électriques, Alpine poursuit sa trajectoire sans infléchir sa stratégie. Le constructeur prévoit ainsi de dévoiler un premier prototype lors du Festival of Speed de Goodwood, organisé du 9 au 12 juillet.

Il ne s’agira pas d’un modèle de série finalisé, mais plutôt d’un mulet de développement destiné à valider en conditions réelles les choix techniques et à offrir un premier aperçu du futur modèle. Cette apparition publique constitue néanmoins une étape symbolique forte, laissant entendre que le programme est déjà bien avancé.

Une présentation de série de plus en plus proche

La présence d’un prototype en démonstration suggère que le développement de cette future A110 électrique entre dans sa phase finale. Une présentation officielle pourrait ainsi intervenir dans les mois suivants, potentiellement à l’occasion du Mondial de l’Automobile de Paris, ou via un show-car très proche de la version définitive.

Cette stratégie permettrait à Alpine de capitaliser sur l’intérêt suscité par le prototype tout en affinant les derniers détails avant le lancement commercial.

Une base technique pensée pour la performance

Cette nouvelle génération reposera sur une architecture spécifique développée avec le groupe Renault. Baptisée plateforme APP, elle a été conçue pour répondre aux exigences d’une sportive électrique compacte et efficace.

Le programme technique prévoit une configuration à deux moteurs afin d’assurer une transmission optimisée et une motricité renforcée. L’utilisation massive d’aluminium vise à contenir le poids, tandis que la batterie sera scindée en deux modules, positionnés à l’avant et à l’arrière, afin d’abaisser le centre de gravité et d’améliorer la répartition des masses.

L’ensemble devrait également adopter une architecture 800 volts, un choix technique destiné à réduire significativement les temps de recharge et à renforcer l’efficacité globale du système.

Un design fidèle à l’esprit de la berlinette

Sur le plan stylistique, Alpine semble vouloir préserver l’ADN historique de la A110, malgré l’évolution déjà engagée avec des modèles comme la A290 ou la A390. Cette future génération devrait ainsi conserver une configuration strictement deux places et une philosophie centrée sur la légèreté et l’agilité.

L’objectif affiché reste clair : maintenir l’essence de la berlinette tout en l’adaptant aux contraintes et aux opportunités de l’électrification. Un équilibre délicat, mais essentiel pour préserver l’identité de la sportive emblématique de la marque.