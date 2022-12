Alpine A110 R : les commandes sont ouvertes

Avis aux intéressés, Alpine annonce l’ouverture du carnet de commandes de sa radicale Alpine A110 R. Le prix est lui aussi radical ! Toutes les infos sur Abcmoteur

Voiture radicale pour prix radical

L’Alpine A110 R est la version hypersportive de la berlinette. Sous le capot on ne retrouve pas plus de puissance qu’une Alpine A110 GT puisque la R développe toujours 300 chevaux. Les ingénieurs de Dieppe se sont plutôt concentrés pour réduire son poids, optimiser son châssis et travailler son appui aérodynamique. Cela se traduit par une voiture de seulement 1 082 kg et du carbone en masse.

Le prix est donc en augmentation contrairement au poids. Il faut compter 105 000€ soit environ 100€ le kilo. Blague à part, pour ce prix vous avez l’Alpine la plus performante jamais produite et des jantes en carbone sublimes.

La version Alonzo encore plus chère

Si 105 000€ n’est pas assez cher pour vous, L’Alpine A110 R Alonzo va vous convaincre. Cette série limitée de 32 exemplaires est affichée au tarif de 148 000€ hors malus. Alors oui, cette Alpine est collector mais pour ce prix la concurrence est féroce. En effet, une Porsche 718 Cayman GT4 RS avec un flat 6 de 510 chevaux est affichée à partir de 147 000€ hors malus écologique.