Alpine A110 R : plus légère, plus affûtée, la version attendue

L’Alpine A110 est déjà connue pour ses qualités sportives et dynamiques. Une voiture au comportement très agile dès sa version d’entrée de gamme. Cependant, elle pouvait laisser certains conducteurs sur leur faim lorsqu’il s’agit d’adopter une conduite très sportive. Voici que la nouvelle Alpine A110 R vient répondre à ce besoin de sportivité accrue.

Régime de 34 kg

L’Alpine est loin d’être une voiture lourde, avec son poids de 1 116 kg dans sa version Alpine A110 S elle est très légère pour les standards de notre époque. Alpine fait subir à l’A110 un régime efficace qui permet à la voiture de perdre 34 kg pour peser seulement 1 082 kg. Un poids plume qui bénéficie également d’un important travail sur son aérodynamisme. Les ingénieurs ont travaillé pour réduire la traînée et augmenter l’appui au sol. Le capot, le diffuseur et la lunette arrière sont spécifiques.

Ce travail sur le poids et l’aéro se symbolise particulièrement bien avec ses jantes en carbone. Elles permettent de gagner 12,5 kg par rapport à l’A110 S. Son dessin différent à l’avant et à l’arrière qui comporte une flasque aérodynamique permet d’améliorer la traînée de la voiture. Au final, le gain de charge de cette A110 R a été amélioré de 29Kg sur le train arrière en comparaison à l’A110 S kit aéro.

Puissance inchangée

La mécanique reste le moteur d’origine Renault, ce 4 cylindres 1,8 litre turbo développe toujours la puissance de 300 chevaux. Une mécanique que l’on connaît depuis le début de l’A110 S. Le 0 à 100 km/h est descendu à 3,9 secondes lorsque l’on utilise le launch control de la boîte de vitesses à double embrayage 7 rapports. Le 1000m départ arrêté est effectué en 21,9 secondes. La vitesse maximale est atteinte à 285 km/h.

Optimisation châssis

Alpine écoute ses clients qui ont expérimenté l’usage intensif de l’A110 S sur circuit, cette A110 R s’adresse à eux. Le système de frein reste évidemment performant, les Brembo reçoivent des disques bi-matière de 320 mm tandis que le contact au sol est réalisé par des pneus semi-slick Michelin Pilot Sport Cup 2. Les amortisseurs sont réglables et permettent de réduire la hauteur de l’A110 R de 10mm.

Habitacle racing

L’ambiance dans l’habitacle est des plus sportives, on pourrait se croire dans une voiture de course. L’Alpine A110 R tend à être une voiture de circuit homologué sur la route. Elle s’équipe de sièges baquets en carbone et échange ses ceintures contre des harnais. L’ensemble est plus léger et permet de renforcer l’atmosphère sportive qui règne à l’intérieur.

Prix

Cette version sulfureuse de l’A110 s’échange contre le tarif de 105 000 €. Un prix exclusif mais qui permet de surpasser la concurrence et notamment sa grande rivale Allemande. Elle propose un rapport poids puissance de seulement 3,6kg/cheval, l’un des plus faible de la catégorie.

Alpine A110 R Fernando Alonso

Alpine annonce déjà une version limitée de sa berlinette radicale en collaboration avec le pilote de Formule 1 Fernando Alonso. Cette version est annoncée par le constructeur comme bénéficiant de l’expertise du pilote pour ses réglages. En clin d’œil à la compétition reine en Europe, l’A110 R Fernando Alonse est disponible uniquement dans la teinte Bleu Racing Mat de l’A522 de Formule 1. La combinaison de couleur est modifiée selon les goûts du pilote. Ainsi, les capots avant et arrière en carbone sont partiellement peints. Les étriers de frein sont peints en orange pour rappeler les couleurs du pilote tandis que le drapeau bleu, orange, jaune apparaît sur les custodes. Cette version est dès à présent annoncée à 32 exemplaires.