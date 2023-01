Alpina B5 GT : plus de 600 chevaux pour la berline

Alpina est affilié à BMW depuis l’année dernière et on craignait que le préparateur soit délaissé au profit de Motorsport. Avec cette Alpina B5 GT, BMW met fin à nos craintes car cette réalisation d’Alpina reste dans le pur style du préparateur, puissance et luxe. Présentation de cette série limitée avec Abcmoteur.

La voiture la plus puissante d’Alpina

Avec cette nouvelle Alpina B5 GT, le préparateur se dote de la voiture la plus puissante de son histoire. En effet, elle développe la puissance de 634 chevaux et 850 Nm de couple, c’est plus qu’une BMW M5 CS qui partage le même V8 4,4 litres biturbo. Avec une telle mécanique, les performances sont au rendez-vous, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,4 secondes pour la berline ou 3,6 secondes pour le Touring (break). Ce n’est pas le plus impressionnant car cette berline familiale peut atteindre 330 km/h, le break atteint 322 km/h. Il y a 10 ans, les plus radicales des supercars plafonnaient à cette vitesse. Elle est dotée d’une boîte de vitesses automatique à 8 rapports.

Cependant cette puissance doit être freinée. Pour cela Alpina fait confiance à Brembo et installe des étriers de freins fixes à 4 pistons avec disques de frein de 395 x 36 mm sur le train avant tandis que l’arrière a le droit à des étriers de freins flottants et des disques de 398 x 28 mm. Pour assurer une bonne endurance de freinage, les disques de freins sont percés et les plaquettes de frein sont résistantes aux hautes températures.

Un style typiquement Alpina

Les Alpina se reconnaissent pour être élégantes et sportives, ce qui les distingue des agressives BMW M. Cette Alpina B5 GT n’échappe pas à cette règle bien qu’Alpina se lâche sur son style qui s’affirme plus sportif. En effet, on retrouve les emblématiques jantes à rayons. Celles-ci sont forgées et ont un diamètre de 20 pouces tandis que leur teinte est un Marron Volciano.

Le kit carrosserie de cette nouvelle Alpina B5 GT marque aussi plus de sportivité avec une lame avant spécifique et siglée Alpina mais aussi des splitters sur le pare-chocs. Les bas de caisses sont spécifiques tandis que l’on trouve 4 sorties d’échappement qui prennent place dans un diffuseur du même ton que la caisse et un aileron arrière lui aussi de la couleur de la carrosserie. En ce qui concerne les coloris, elle peut être choisie en 6 couleurs différentes.

Un habitacle chic et sportif

L’Alpina B5 GT se dote de série d’une sellerie en cuir Nappa, du cuir Mérinos est disponible en option mais les clients peuvent bien entendu toujours personnaliser leur sellerie selon les envies. Dans ce cas, l’habitacle de cette Alpina B5 GT est fait main avec les meilleurs artisans utilisant du cuir LAVALINA tanné naturellement. Enfin, toutes les Alpina B5 GT ont le sigle « B5 GT » brodé en Marron Volciano avec un contour blanc dans les appuie-tête avant.

Seulement 250 exemplaires

Alpina annonce produire seulement 250 exemplaires, que ce soit des berlines ou des breaks. La distribution de la plus puissante des Alpina reste donc confidentielle. En ce qui concerne ses tarifs, il faut compter en Allemagne 145 500€ pour la berline et 148 500€ pour la version Touring.