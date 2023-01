Alfa Romeo Certified : le constructeur italien lance un label pour ses véhicules d’occasion

Les labels sur les véhicules d’occasion sont monnaie courante pour les marques de véhicules prémium. Ils permettent de s’assurer de la bonne qualité du véhicule d’occasion grâce à de nombreux points de contrôle et l’expertise des mécaniciens formés par le constructeur. Chez Stellantis la volonté semble être de développer ses labels puisqu’après DS, c’est au tour d’Alfa Romeo de lancer son label Alfa Romeo Certified.

120 points de contrôle

Pour s’assurer que le véhicule d’occasion mis en vente dans le réseau de concessionnaire de la marque soit en bon état, c’est plus de 120 points de contrôle qui sont effectués. On en retrouve pour la partie mécanique et carrosserie mais aussi pour la partie sécurité et équipements électroniques. Au terme de ce contrôle, si des pièces ont besoin d’être changée le constructeur ira directement se servir dans son catalogue de pièces.

Une garantie intéressante

Avec ce label Alfa Romeo Certified s’accompagne la possibilité d’étendre la garantie jusqu’à 24 mois comprenant un kilométrage illimité et sans franchise et est valable dans l’ensemble du réseau. Elle couvre les pièces détachées d’origine constructeur et la main-d’œuvre. Une assistance routière 24/7 est aussi comprise. De plus, un contrôle du véhicule est compris et gratuit au bout de 5 000km et cette garantie est cessible en cas de vente du véhicule avant la fin de l’échéance.

Pour retrouver l’ensemble des offres Alfa Romeo Certified, rendez-vous sur le site regroupant les occasions Alfa Romeo. Pour l’instant l’offre est d’environ 300 véhicules mais elle tend à s’étoffer avec le temps.