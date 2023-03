AC Cobra GT Roadster : modernisation d’une icône

L’AC Cobra fait rêver les passionnés automobiles du monde entier. En effet le roadster au V8 surpuissant et à la plastique rêve est devenu un objet sensuel. À présent AC Cars annonce une grande nouveauté pour la Cobra puisqu’il s’agit d’une importante modernisation avec l’AC Cobra GT Roadster.

La voiture la plus répliquée au monde

L’AC Cobra est certainement la sportive américaine la plus emblématique. En effet cette réalisation de Caroll Shelby basée sur un roadster anglais, une AC Ace est bestiale. Les Américains de Shelby Amercain lui ont greffé des V8 Ford pouvant atteindre une cylindrée de 7 litres. Avec un tel croisement, la Shelby Cobra n’a pas mis longtemps à se forger un solide palmarès en sport automobile faisant rêver les passionnés du monde entier. Cependant les productions de Shelby American étaient faibles à l’époque réduisant drastiquement le nombre d’exemplaires, les prix se sont depuis envolés et les continuations, des exemplaires fabriqués actuellement par Shelby dans le respect des techniques de l’époque ne sont pas donnés. Ce qui fait que l’AC Cobra est la voiture la plus répliquée au monde allant de répliques avec des moteurs 4 cylindres en ligne aux plus fidèles avec le même moteur qu’à l’époque.

Maintenant AC Cars propose une version modernisée de la Cobra, un restomod très poussé qui rend l’AC Cobra plus accessible à conduire.

Une Cobra moderne

La société AC Cars propose une véritable modernisation de la Cobra. Heureusement, elle ne cède pas au downsizing puisqu’elle est toujours motorisée par un V8. Un bloc Ford Coyota de 5 litres équipé d’un compresseur pour développer la puissance de 663 chevaux et 780 Nm de couple. Une puissance suffisante pour déplacer son châssis en aluminium extrudé et sa carrosserie en fibre de carbone. Le poids reste donc contenu avec seulement 1 500 kg annoncés. Cependant, la Cobra a grandi par rapport à la version des années 60 puisqu’elle mesure maintenant 4m33.

Pour transmettre la puissance conséquente de ce V8 aux seules roues arrière, le client a le choix avec une boîte manuelle à 6 rapports ou une boîte automatique à 10 rapports. Le 0 à 100 km/h est donc expédié en seulement 3,4 secondes tandis que la vitesse de pointe est de 278 km/h.

Un style fidèle à l’originale

Le style reste fidèle à l’AC Cobra originale, on retrouve donc des ailes larges et galbées, une grande calandre, des optiques ronds ou encore la mythique livrée bleue avec les bandes blanches. Cependant cette version du XXI ème siècle s’accorde quelques modernisations comme des optiques à Leds, des jantes de 21 pouces, un pare-brise plus grands, un second arceau pour le passager ou encore des poignées de porte affleurantes.

Prix

Si cette AC Cobra GT Roadster semble être plus accessible à la conduite grâce à des éléments modernes, son prix n’est pas plus accessible car il est annoncé à 322 000€ (285 000 livres), c’est bien souvent le tarif minimum pour s’offrir un restomod d’une auto emblématique du siècle dernier. Les premières livraisons sont prévues pour l’année prochaine tandis que les commandes sont dès à présent ouvertes.