Abarth 695 Tributo 131 rally : l’ADN du rallye en édition limitée

La déclinaison Abarth de la Fiat 500 continue sa longue carrière qui a débuté en 2009. Régulièrement le préparateur au scorpion nous propose des versions exclusives du pot de yaourt survitaminé. Cette fois-ci Abarth rend hommage à une légende du rallye, l’Abarth 131 dans une énième série limitée l’Abarth 695 Tributo 131 Rally.

Hommage à l’Abarth 131

L’Abarth 131 est une voiture rare, produite à seulement 400 exemplaires dans les années 70, le véhicule a marqué les fans de rallye de son époque. À l’occasion du quarantième anniversaire de sa dernière course Abarth se sert de la 695 pour lui rendre hommage dans une réinterprétation moderne.

L’hommage commence par cette teinte exclusive Bleu Rally qui rappelle celle de son ancêtre avec des détails noirs comme les ailes larges, les bas de caisses ou encore le toit. Elle adopte les jantes 17 pouces noires diamantées.

La silhouette de cette 131 Abarth est dissimulée sur l’Abarth 695 Tributo 131 Rally comme les portes, les appuie-tête ou encore la planche de bord en Alcantara. L’habitacle reçoit également des inserts carbone sur le volant et les sièges sont les baquets Sabelt maintenant iconiques de l’Abarth 595 et 695.

Du sport

Cette série spéciale reprend la plus grosse motorisation disponible au catalogue Abarth. Le 4 cylindres 1,4 litre turbo T-Jet développé ici 180 chevaux et 250Nm qui lui permet d’atteindre 100km/h en 6,7 secondes et de plafonner à 225km/h le tout dans une sonorité singulière produite par l’échappement Record Monza Sovrapposto aux doubles sorties superposées.

Comme d’autres 695 Abarth, la Tributo 131 Rally reçoit l’aileron Spoiler ad Assetto Variabile réglable sur 12 positions pour permettre un appui aérodynamique selon les attentes du propriétaire. Réglable de 0 à 60 degrés, le constructeur indique que dans son inclinaison maximale, l’appui généré est de 42 kilos à 200km/h.

Cette version exclusive ne sera distribuée qu’à 695 exemplaires à un prix qui n’est pour l’instant pas communiqué mais nous pouvons estimer son tarif à un montant proche des autres séries spéciales d’Abarth 695 aux dessus de 30 000€.