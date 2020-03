Vous vouliez une A110 jaune, rouge ou verte ? C’est enfin possible avec le lancement de la Color Edition et de l’Atelier Alpine.

Trois ans après sa renaissance, Alpine n’a toujours pas confirmé l’arrivée d’un deuxième modèle dans sa gamme. Pour continuer d’attirer l’attention, la marque fait donc évoluer régulièrement l’offre de l’A110. Il y a notamment eu le lancement en 2019 de la déclinaison S avec 292 ch. Cette fois, il est question de personnalisation.

Jusqu’à présent, la nouvelle A110 a proposé un nuancier sobre et plutot froid : blanc, bleu, gris, noir. Cette fois, elle veut nous en faire voir de toutes les couleurs ! La marque a ainsi présenté la Color Edition, qui a pour base la version la plus puissante S. C’est un programme annuel : la Color Edition est ainsi une version particulière proposée avec une couleur inédite et unique, qui changera chaque année.

Et pour marquer le coup, le constructeur commence par du tape à l’oeil, avec la teinte Jaune Tournesol. C’est une réinterprétation d’une couleur proposée dans les années 60 et 70. C’est une teinte unie, donc non métallisée, qui est en contraste avec les logos et les jantes noires. En option, on peut avoir un toit en fibre de carbone.. A l’intérieur, des badges en jaune et fibre de carbone remplacent les badges tricolores. On trouve un point milieu jaune sur le volant.

Vous n’aimez pas vraiment ce jaune ? Pas de panique. Alpine a lancé une autre nouveauté, inspirée des constructeurs de luxe : un programme de personnalisation, nommé Atelier Alpine. La marque propose ainsi un catalogue plus complet pour avoir une A110 à son image. Il y a ainsi un large nuancier, composé de 29 nouvelles teintes, qui couvrent tout l’arc en ciel ! On peut ainsi avoir un A110 rouge, orange, verte… A chaque fois, la teinte sélectionnée par les designers sera limitée à 110 exemplaires.