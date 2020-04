Tout savoir sur le nouveau Ford Kuga 2020 : équipement, prix etc

Si le coronavirus nous empêche pour l’instant de réaliser tous les essais comme nous le souhaiterions, nous pouvons tout de même vous en dire plus sur le tout nouveau Ford Kuga qui passera prochainement entre nos mains.

Apparu au catalogue de Ford en 2008, le Kuga en est à sa troisième génération. Il a depuis bien grandi et atteint désormais 4,62m. En terme d’encombrement, il se place donc plus en face des Peugeot 5008 et Tiguan Allspace que des Peugeot 3008 (4,44m) et Volvo XC40 (4,42m). Comme ces derniers, il ne propose que 5 places, mais dispose d’un coffre géant annoncé à 645 L. Question design, il se fait plus dynamique que celui qu’il remplace, notamment avec une hauteur très légèrement réduite (- 6 mm) et des lignes plus tendues, surtout lorsqu’il adopte le kit carrosserie ST-Line.

Une offre hybride diversifiée

En plus des ces traditionnelles motorisations thermique essence (1.5 EcoBoost 120 et 150 ch) et diesel (1,5 EcoBlue 120 et 2.0 Ecoblue 190), ce nouveau Ford Kuga bénéficiera de trois déclinaisons hybrides. Pour le moment, seul deux sont disponibles à la commande : une version à hybridation légère, carburant au gazole, et une hybride rechargeable essence. L’hybridation légère (mHEV) associe son bloc 2.0 EcoBlue, décliné en 150 ch, à un alterno-démarreur de 48V et une petite batterie lithium-ion qui se recharge lors des décélérations et du freinage. L’aterno-démarreur aide alors le moteur lorsque celui-ci est le plus énergivore, à savoir lors des redémarrages et accélérations. Grâce à cela, Ford annonce une consommation de 5.0L / 100 km et des rejets de CO2 de 132 g / km.

L’hybride rechargeable embarque un bloc essence 2.5 atmosphérique fonctionnant sur cycle Atkinson (il ne s’agit pas d’un bloc EcoBoost) aidé par un moteur électrique. Le tout développe une puissance cumulée de 225 ch envoyée au train avant. Avec une batterie de 14,4 kWh, le Kuga plug-in Hybride serait capable de parcourir environ 50 km avant de démarrer son moteur thermique. La consommation, homologuée suivant le cycle WLTP, est de 1.4 L / 100 km (n’espérez malheureusement pas pouvoir atteindre se chiffre irréalisable…) et les émissions de CO2 sont données pour 32 g / km. Une fois vide, sa batterie nécessite 5h de charge sur une prise domestique pour passer de 0 à 100 % et 3h sur une Wallbox. En plus des modes de conduite traditionnelle (Eco, Sport etc) vous bénéficiez de 4 modes vous permettant de choisir votre moyen de propulsion :

Auto EV : La voiture gère seule les changements de propulsion entre le thermique et l’électrique suivant votre conduite.

: La voiture gère seule les changements de propulsion entre le thermique et l’électrique suivant votre conduite. EV Now : Conduite 100% électrique tant que la charge de la batterie le permet

: Conduite 100% électrique tant que la charge de la batterie le permet EV Later : Préserve la charge de la batterie en sollicitant davantage le moteur essence

: Préserve la charge de la batterie en sollicitant davantage le moteur essence Charge : Recharge la batterie (jusqu’à environ 75%) en roulant. Attention, la consommation risque alors de s’envoler…

Si au lancement les versions électrifiées ne pourront bénéficier de transmission intégrale, une troisième hybride débarquera plus tard et laissera le choix entre 2 et 4 roues motrices. Il s’agit d’une hybride non rechargeable (FHEV) qui utilisera le même bloc 2.5 essence que la PHEV mais avec une batterie de plus faible capacité (1.1 kWh). Si l’autonome en mode zéro émission va baisser drastiquement, ce sera aussi le cas pour son tarif, qui sera plus abordable.

La technologie mise en avant

Le Ford Kuga profite de ce changement de génération pour mettre son équipement à la page. Il fait le plein de technologie, notamment au niveau de la sécurité. On retrouve ainsi l’aide au maintien dans la voie avec détection des bas coté, un régulateur et limiteur de vitesse intelligent (s’adapte en fonction des limitations de vitesse), la prévention de collision avec détection des piétons et cyclistes. En option, est aussi disponible le Co-Pilote 360 qui permet d’accéder à la conduite autonome de niveau 2 (si l’on bénéficie d’une boite automatique) qui s’affiche sur le nouvel écran de 12,3 pouces qui remplace les compteurs.

Trend (à partir de 26 600 € – 1.5 EcoBoost 120 ) : Jantes acier 17 », Régulateur / limiteur de vitesse intelligent, système de prévention de collision avec détection des piétons, aide au maintien dans la voie, allumage auto des feux, radar avant / arrière…

(à partir de – ) : Jantes acier 17 », Régulateur / limiteur de vitesse intelligent, système de prévention de collision avec détection des piétons, aide au maintien dans la voie, allumage auto des feux, radar avant / arrière… Titanium (à partir de 29 300 € – 1.5 EcoBoost 120 ) : jantes alliage 17 », détécteur de pluie, clim auto bi-zone, Keyfree…

(à partir de – ) : jantes alliage 17 », détécteur de pluie, clim auto bi-zone, Keyfree… ST-Line (à partir de 32 700 € – 1.5 EcoBoost 150 ) : Jantes alu 18 » kit carrosserie ST-Line, combiné d’instrumentation numérique 12,3 », suspensions sport, pédalier alu, volant à méplat 3 branche avec surpiqure…

(à partir de – ) : Jantes alu 18 » kit carrosserie ST-Line, combiné d’instrumentation numérique 12,3 », suspensions sport, pédalier alu, volant à méplat 3 branche avec surpiqure… ST-Line X (à partir de 35 200 € – 1.5 EcoBoost 150 ) : Alerte vigilance conducteur, banquette arrière coulissante, Audio Bang & Olufsen, sellerie mixte…

(à partir de – ) : Alerte vigilance conducteur, banquette arrière coulissante, Audio Bang & Olufsen, sellerie mixte… Vignale (à partir de 37 900 € – 1.5 EcoBoost 150 ) : Active Parck Assist, affichage tête haute, kit carrosserie Vignale, phares full LED, détection des angles mort (BLIS), sellerie cuir, sièges avant électriques et chauffants…

Si le nouveau Ford Kuga est disponible à partir de 26 600 €, la version mHEV demande au moins 32 400 € quand la PHEV réclame au moins 38 600 € et ne peuvent être commandées qu’à partir de la finition Titanium.