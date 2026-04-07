Toujours plus affûtée, la Toyota GR Yaris poursuit sa mue à travers une série d’ajustements techniques et dynamiques. Une évolution qui témoigne de la volonté du constructeur japonais de faire durer l’une des dernières sportives thermiques de référence, dans un environnement de plus en plus contraignant pour ce type de modèles.

Alors que la transition vers l’électrique s’accélère chez Toyota, les équipes de Gazoo Racing continuent de peaufiner leur citadine radicale. Héritière directe de l’univers du rallye, la GR Yaris s’impose toujours comme une référence absolue parmi les compactes sportives à moteur thermique, et pourrait bien rester l’une des dernières représentantes de cette philosophie.

Une mise à jour subtile

Cette nouvelle évolution s’accompagne d’une série d’améliorations précises. Le volant, légèrement réduit de 5 mm, offre une direction plus incisive et une ergonomie retravaillée. Les commandes ont été repositionnées afin d’éviter toute mauvaise manipulation en conduite engagée. Le frein à main de type rallye, toujours proposé en option, devient désormais compatible avec certaines fonctions de confort comme les sièges et le volant chauffants.

Le travail s’étend également aux pneumatiques. Exit Michelin, place à Bridgestone avec des Potenza Race spécifiquement optimisés. Leur conception vise à améliorer l’adhérence tout en limitant les nuisances sonores. En parallèle, les réglages de suspension ont été affinés pour renforcer le contact au sol, tandis que la direction bénéficie d’un recalibrage complet afin de mieux exploiter ces nouvelles gommes.

La rigidité de la barre de torsion a aussi été revue, accompagnée d’une évolution du logiciel de gestion de direction. Résultat : une lecture plus fine des efforts appliqués au volant et une assistance mieux adaptée aux conditions de conduite.

Les versions MY26 sont d’ores et déjà ouvertes à la commande, avec un tarif d’accès fixé à 49 950 €, tandis que la déclinaison AERO débute à 53 950 €.

Une icône qui refuse de disparaître

Avec cette GR Yaris, Toyota démontre une nouvelle fois son attachement à la performance pure. Malgré un contexte réglementaire de plus en plus strict en Europe, la marque continue de faire évoluer son modèle à transmission intégrale, prolongeant ainsi son existence sur le marché.

Ces évolutions restent toutefois mesurées comparées à la transformation majeure opérée entre les deux premières générations. À cette occasion, la puissance avait été revue à la hausse, passant de 261 à 280 ch (jusqu’à 300 ch sur certains marchés), accompagnée d’évolutions mécaniques significatives. L’habitacle avait été entièrement repensé, la position de conduite abaissée et une boîte automatique à huit rapports introduite en option. L’aérodynamique avait également progressé, notamment à l’arrière, pour améliorer l’écoulement de l’air.

La carrière du modèle a aussi été ponctuée par des séries spéciales emblématiques, à l’image des versions Ogier et Rovanperä, en hommage aux pilotes du programme WRC de Toyota Gazoo Racing WRT.

Plus récemment, un kit aérodynamique spécifique est venu enrichir la panoplie, accompagné de l’introduction d’un frein à main inspiré du rallye, placé à proximité immédiate du volant pour une efficacité maximale. Certaines déclinaisons exclusives, comme la Morizo RR, incarnent quant à elles la vision la plus radicale du projet, portée notamment par Akio Toyoda.

Une parenthèse passion dans un marché en mutation

Dans un paysage automobile dominé par la rationalisation et l’électrification, la GR Yaris fait figure d’exception. Là où l’argumentaire se concentre désormais sur la consommation et l’efficience, elle revendique une approche centrée sur le plaisir de conduite.

Plus qu’une simple sportive, elle incarne une philosophie en voie de disparition. Une machine conçue par des passionnés pour des passionnés, qui continue de faire vibrer un segment en sursis.