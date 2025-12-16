Renault Twingo E-Tech : voici le prix de la petite citadine électrique

Renault signe le retour de la Twingo en misant sur une recette éprouvée : un design inspiré de la toute première génération, associé à une motorisation 100 % électrique. L’objectif affiché est clair, proposer une citadine séduisante et accessible. Jusqu’à présent, cette promesse d’accessibilité reposait essentiellement sur la communication du constructeur, les prix n’ayant pas encore été dévoilés. Après une première révélation des tarifs en Italie il y a quelques semaines, le marché français découvre à son tour la grille tarifaire de la Renault Twingo E-Tech.

Un prix d’appel sous la barre des 20 000 €

Renault confirme ses ambitions en annonçant un tarif de départ fixé à 19 490 €. À ce prix, la Twingo électrique est proposée en finition Evolution. Cette version d’entrée de gamme se concentre sur l’essentiel, avec une dotation conforme aux standards actuels. Elle intègre notamment une climatisation manuelle, un écran central de 10,1 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, ainsi que des sièges arrière coulissants individuellement.

La dotation comprend également le régulateur et limiteur de vitesse, l’aide au stationnement arrière, l’allumage automatique des feux ou encore un volant réglable en hauteur et en profondeur. En revanche, cette finition Evolution n’est pas encore disponible à la commande. Si Renault a officialisé son tarif, sa commercialisation n’interviendra qu’au printemps 2026.

La finition Techno lance réellement la commercialisation

Pour l’heure, c’est la finition Techno qui inaugure les commandes de la Renault Twingo E-Tech. Plus richement équipée, elle s’affiche à 21 090 €, un positionnement logiquement au-dessus du seuil des 20 000 €. Cette version ajoute plusieurs équipements de confort et de technologie, comme les rétroviseurs électriques dégivrables, l’antenne requin, le système audio Arkamys à six haut-parleurs, la climatisation automatique, la carte mains libres ou encore les essuie-glaces automatiques et la commutation automatique des phares.

La finition Techno se distingue également par l’intégration de Google Automotive, permettant notamment d’utiliser Google Maps avec planification d’itinéraires directement depuis l’écran central. Elle est accessible dès à présent pour les clients ayant souscrit au R-Pass facturé 100 €, puis sera ouverte à tous à compter du 8 janvier 2026. Renault applique ici une stratégie déjà observée avec la Renault 5, en lançant d’abord les versions les plus valorisées avant les déclinaisons plus accessibles.

Bonus écologique : une Twingo à moins de 15 000 €

La Renault Twingo E-Tech est éligible au bonus écologique. Celui-ci s’élève à 3 620 € pour la majorité des acheteurs, et peut atteindre 4 770 € pour les ménages aux revenus modestes. Dans cette configuration, le prix de la Twingo descend à 14 720 € en finition Evolution, ce qui la positionne parmi les voitures électriques les moins chères du marché français.

Une option essentielle pour la polyvalence

Un élément mérite toutefois une attention particulière. Pour un usage plus polyvalent, une option apparaît presque indispensable : le pack « Advanced Charge », facturé 500 €. Il permet de porter la puissance de charge en courant alternatif de 6,6 kW à 11 kW et, surtout, d’ajouter la charge rapide en courant continu jusqu’à 50 kW, absente de série. Ce pack ouvre également l’accès à la recharge bidirectionnelle V2G, une technologie qui autorise la restitution d’énergie vers le réseau et pourrait, à terme, permettre de valoriser financièrement l’électricité stockée dans la batterie.