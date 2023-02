Renault Espace 2023 : on connait maintenant sa silhouette

Abcmoteur vous en parlait la mois dernier, le Renault Espace va faire son retour dans la gamme du constructeur au losange sous une toute nouvelle forme. Une forme que l’on arrive maintenant mieux à appréhender grâce à la publication de sa silhouette.

Le prochain grand SUV de la marque

Actuellement le plus grand SUV de la marque est le Renault Austral. On attendait que celui-ci se décline dans une version Grand Austral mais Renault a choisi le nom d’Espace pour son futur grand SUV de 5 et 7 places.

Lorsque l’on observe ce profil, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un Renault Austral rallongé pour en faire un véhicule 7 places. Il devrait donc reposer sur la plateforme CMF-CD déjà connue dans la gamme du constructeur français. Cette silhouette nous permet aussi de constater que le pavillon n’est pas très fuyant, cela lui permet donc d’intégrer une troisième rangée de sièges.

Un Espace plus compact

Renault indique aussi que ce Renault Espace complètement repensé puisqu’il quitte la catégorie des monospaces pour celle des SUV devient plus court. Plus court de 14 cm par rapport à l’ancien Espace. Cependant, ,il offre une habitabilité longitudinale de 2,48 m jusqu’à la troisième rangée ce qui est plus que la dernière génération d’Espace connue. Il s’annonce tout aussi logeable donc mais plus compact avec 4m72 de long, ce qui pourrait traduire un espace mieux optimisé.

Pour tout savoir du prochain Renault Espace, rendez-vous au printemps prochain toujours sur Abcmoteur