Ferrari 250 LM : elle ne s’est pas vendue

Retromobile s’est tenu à Paris Porte de Versailles la semaine dernière et a fait salle pleine. Avec 125 000 visiteurs, la 47 ème édition du salon était d’une très grande qualité en raison d’une très grande vente aux enchères mais aussi de vendeurs qui se font une compétition pour savoir qui aura la plus belle, la plus rare, la plus performante ou la plus chère des voitures en vente sur le salon. Abcmoteur vous a présenté en détail la star de la vente aux enchères de Rétromobile. Cette Ferrari 250 LM présentée par Artcurial, un des rares exemplaires parmi les 32 à n’avoir jamais couru n’a pas atteint son prix de réserve.

Un prix de réserve de 25 millions d’euros

Avec un prix de réserve de 25 millions d’euros, cela réduit forcément le public pour acheter cette Ferrar 250 LM cependant cela parait presque une affaire comparée aux 48 millions de dollars (44 774 400€) qui ont été déboursés pour une Ferrari 250 GTO. De plus, la 250 LM semble plus évolué en tout point car elle succède à la 250 GTO mais il a été difficile pour elle de succéder à une icône au très fort palmarès. La 250 LM n’a pas réussi à gagner autant que la 250 GTO et ce manque de victoires semble se ressentir aujourd’hui en collection.

Une voiture qui n’a jamais couru

L’une des autres raisons qui permet de comprendre pourquoi son prix de réserve n’a pas été atteint est certainement et ironiquement le fait que cette Ferrari 250 LM n’a jamais couru. Elle a toujours été détenue par des collectionneurs qui l’ont chouchouté, ce qui explique aujourd’hui son état mais les collectionneurs sont plus intéressés par un exemplaire qui détient un palmarès.

Il faut aussi penser qu’une voiture si bien conservée ne donne pas réellement envie de la sortir et prendre le risque de l’abîmer. Ainsi peu de personnes seraient tentées de l’acheter pour la faire courir sur des prestigieux événements comme le Tour Auto. Acheter une voiture 25 millions d’euros ou plus que l’on n’ose pas sortir peut être considéré comme un mauvais investissement.

L’automobile de collection atteint-elle un plafond de verre ?

Un autre débat que peut soulever cette Ferrari 250 LM qui n’a pas trouvé preneur est certainement que l’automobile de collection atteint un plafond de verre. Les voitures sont peut-être devenues trop chères dans un monde où les affaires deviennent préoccupantes, dans un monde où les spécialistes économiques prévoient une récession l’automobile de collection semble tout à coup un loisir en perte de vitesse. Si effectivement la récession annoncée se confirme les voitures stockées aux 4 coins du monde pourraient subitement être mises en vente, un comportement qui pourrait faire exploser la bulle spéculative dans laquelle sont prisonnières les voitures anciennes.

Ce sont autant de paramètres à prendre en compte pour tenter de comprendre pourquoi une voiture si rare et si belle ne s’est pas vendue alors que des Ferrari 250 GTO se sont vendues plus cher pourtant moins rares.