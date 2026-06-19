DS N°7 2026 : le SUV DS valide son éco-score et gagne en compétitivité

Le nouveau SUV électrique haut de gamme de DS Automobiles franchit une étape clé dans sa commercialisation. Le DS N°7 vient en effet de recevoir la validation de son éco-score, une certification essentielle qui conditionne son accès au bonus écologique sur le marché français. Un signal fort pour un modèle positionné sur un segment particulièrement concurrentiel.

Un feu vert qui ouvre l’accès au bonus écologique

Actée le 18 juin 2026, cette reconnaissance environnementale permet désormais au DS N°7 de bénéficier d’une aide publique estimée à environ 3 600 euros, selon les critères de prix en vigueur. Une évolution qui améliore immédiatement son positionnement tarifaire face aux SUV électriques premium déjà bien installés.

Avec un prix d’entrée fixé à 46 990 euros, le modèle devient éligible dans sa configuration de base. Il s’agit de la version E-Tense FWD, équipée d’un moteur électrique de 230 chevaux entraînant les roues avant, associé à une batterie de 73,7 kWh. Cette configuration revendique jusqu’à 543 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP, un niveau compétitif dans la catégorie.

Une offre électrique pensée pour différents usages

La gamme DS N°7 ne se limite pas à une seule configuration. Le constructeur propose plusieurs variantes 100 % électriques, avec trois niveaux de puissance allant de 230 à 350 chevaux. Certaines versions bénéficient également de gains ponctuels de puissance, pouvant atteindre jusqu’à 35 chevaux supplémentaires selon les conditions de conduite.

Deux batteries sont proposées afin de répondre à des besoins distincts : une unité de 73,7 kWh pour la version standard et une batterie de 97,2 kWh réservée aux déclinaisons Long Range. L’ensemble repose sur une architecture électrique en 400 volts, conçue pour équilibrer performance et polyvalence.

La gamme s’articule autour des déclinaisons E-TENSE FWD 230 chevaux, FWD Long Range 245 chevaux et AWD Long Range 350 chevaux, permettant d’adresser aussi bien les trajets quotidiens que les longs déplacements.

Un levier supplémentaire pour les acheteurs particuliers et professionnels

L’obtention de l’éco-score ne profite pas uniquement aux particuliers. Les entreprises peuvent également tirer parti de ce statut, notamment grâce aux dispositifs fiscaux liés aux véhicules électrifiés, incluant des ajustements sur les avantages en nature.

Certaines versions Long Range pourraient elles aussi être concernées par le bonus écologique, à condition de respecter les seuils de prix imposés. Une contrainte qui pourrait inciter la marque à ajuster sa stratégie tarifaire afin d’élargir l’éligibilité de sa gamme.

Avec cette validation, le DS N°7 gagne un atout déterminant dans un marché où la conformité environnementale devient un critère aussi structurant que le design, la technologie ou les performances.