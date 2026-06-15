BYD Dolphin G DM-i : une motorisation hybride rechargeable se glisse sous le capot d’une citadine

BYD accélère sa stratégie d’expansion en Europe avec la Dolphin G DM-i, une nouvelle citadine du segment B pensée spécifiquement pour le marché européen. Particularité notable, elle inaugure une offre encore inédite dans cette catégorie : une motorisation hybride rechargeable. Entre style, technologie embarquée, autonomie et positionnement tarifaire, ce modèle entend bousculer les références établies.

Une citadine au style discret mais moderne

Avec la Dolphin G DM-i, BYD opte pour une approche esthétique plutôt discrète, sans tomber dans l’exubérance. Longue de 4,16 m, large de 1,82 m et haute de 1,57 m, elle affiche des proportions proches de celles d’une Renault Clio, tout en offrant une silhouette légèrement surélevée qui lui confère une allure presque de monospace.

Pour séduire malgré une certaine retenue stylistique, le constructeur mise sur des éléments contemporains : signature lumineuse travaillée, surfaces lisses et épurées, poignées de portes affleurantes et bandeau lumineux arrière. L’ensemble reste cohérent et moderne, même s’il apparaît moins expressif que les citadines européennes récentes comme la Renault 5, la Renault 4, la Clio ou encore la Peugeot 208, qui jouent davantage la carte du design émotionnel.

Une motorisation hybride rechargeable inédite dans le segment

La véritable singularité de cette Dolphin G DM-i réside sous le capot. Elle devient en effet l’une des premières citadines du marché à proposer une technologie hybride rechargeable, là où la concurrence se limite encore majoritairement à l’hybride simple ou à l’électrique.

Le système Super DM-i de BYD repose sur deux niveaux de batterie, proposés selon les versions : 7,4 kWh ou 18,3 kWh. En mode 100 % électrique, l’autonomie annoncée varie de 40 à 105 km, de quoi couvrir la majorité des trajets quotidiens sans solliciter le moteur thermique. Lorsque la batterie est faible, un bloc essence 1,5 litre prend le relais pour produire de l’électricité et alimenter le moteur électrique, tout en pouvant entraîner directement les roues selon les besoins.

Cette architecture permet d’annoncer une autonomie totale pouvant atteindre 1 050 km. La puissance cumulée s’établit à 212 ch, avec toutefois un 0 à 100 km/h réalisé en 8,2 s, un chiffre correct mais sans éclat au regard du niveau de puissance. Le poids, qui grimpe à 1 555 kg dans la configuration à grande batterie, explique en partie ce compromis. Cette version devrait néanmoins représenter le volume principal des ventes.

Un niveau d’équipement digne du segment supérieur

À bord, BYD mise clairement sur une dotation technologique généreuse. La Dolphin G DM-i intègre un écran central tactile de 12,8 pouces, un combiné d’instrumentation numérique de 10,3 pouces ainsi qu’un affichage tête haute, un équipement encore rare dans cette catégorie.

La liste des équipements se montre également particulièrement complète pour une citadine : sièges chauffants, caméra à 360 degrés, régulateur de vitesse adaptatif ou encore toit panoramique. Autant d’éléments généralement réservés à des véhicules de segments supérieurs, qui renforcent la montée en gamme du modèle.

Côté prix, BYD place sa Dolphin G DM-i dans une fourchette agressive pour une hybride rechargeable de segment B. L’entrée de gamme est annoncée à 23 990 euros avec la petite batterie, tandis que la version équipée de la batterie la plus importante s’établit à 26 990 euros. Un positionnement qui pourrait lui permettre de se démarquer dans un segment encore peu exploité sur ce type de motorisation.