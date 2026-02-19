Audi RS 5 2026 : elle devient hybride mais diablement plus puissante

Changement d’ère à Ingolstadt. Le break sportif d’Audi abandonne l’appellation RS 4 pour devenir Audi RS 5. Derrière ce simple chiffre se cache une refonte plus large de la nomenclature : les nombres pairs sont désormais associés aux modèles électriques, tandis que les impairs restent dédiés aux motorisations thermiques et hybrides. C’est en tout cas la stratégie qui fut adoptée avant le lancement de l’A6 en thermique. Quoi qu’il en soit l’ancienne A4 ayant évolué en A5, il était logique que la RS 4 suive le mouvement. Mais la véritable révolution est ailleurs. Pour la première fois, une RS de ce segment adopte une motorisation hybride rechargeable. Et pas à moitié.

Sportback ou Avant : toujours aussi radicale

Contrairement à la RS 6 cantonnée au break, la RS 5 se décline en Sportback (berline) et en Avant. Deux silhouettes, un même tempérament. La face avant impressionne avec une calandre Singleframe en nid d’abeille encore plus béante qu’auparavant, encadrée par de larges prises d’air. L’ensemble, traité en noir brillant, donne à l’auto un regard agressif, presque vorace.

De profil, impossible d’ignorer les ailes élargies de 4 cm (de chaque coté). Les passages de roues sont pleins à craquer avec des jantes pouvant atteindre 21 pouces, en noir ou en bronze, et plus larges à l’arrière qu’à l’avant. Derrière, un diffuseur massif intègre les traditionnelles sorties ovales RS. L’échappement sport optionnel, doté de clapets, promet une sonorité travaillée malgré l’électrification.

639 chevaux et une batterie de 25,9 kWh : RS entre dans une nouvelle dimension

Sous le capot, Audi conserve un moteur thermique, dieu merci : le V6 2.9 biturbo. Il développe ici 510 chevaux et 600 Nm, soit 60 chevaux de plus que l’ancienne RS 4. À cela s’ajoute un moteur électrique de 170 chevaux et 460 Nm. Résultat : 639 chevaux cumulés et 825 Nm de couple.

Le 0 à 100 km/h est expédié en 3,6 secondes, tandis que la vitesse maximale grimpe à 285 km/h avec le pack Audi Sport. La batterie de 25,9 kWh (22 kWh nets) autorise des trajets quotidiens en mode 100 % électrique, une première pour une Audi RS.

La transmission quattro reste fidèle au poste, associée à une boîte automatique à 8 rapports. Le système de torque vectoring favorise l’agilité, avec jusqu’à 85 % du couple envoyé à l’arrière. Un mode RS torque rear permet même d’élargir les trajectoires, dans l’esprit de la RS 3. Audi ajoute un mode Boost de 10 secondes pour délivrer toute la cavalerie sans retenue.

Proposée à partir de 118 000 € en France, cette RS 5 inaugure une nouvelle ère : celle d’une sportivité électrifiée, toujours aussi spectaculaire, mais mieux armée face aux contraintes environnementales actuelles.