Audi Q5 TDI : le diesel est conservé pour le SUV

Audi fait le choix de maintenir une offre diesel haut de gamme sur son SUV Q5, dans un contexte européen pourtant de plus en plus contraignant pour ce type de motorisation, entre réglementations strictes et coût du carburant en hausse.

Un V6 TDI toujours au programme chez Audi

Au sein de Audi, le diesel reste une solution privilégiée pour les gros rouleurs. Le Audi Q5 accueille ainsi un nouveau moteur V6 TDI biturbo, affichant une puissance de 299 chevaux et un couple de 580 Nm. Des valeurs qui le positionnent clairement dans la catégorie des SUV routiers performants.

Cette motorisation s’inscrit dans la continuité de la stratégie des constructeurs allemands, qui continuent de proposer des blocs six cylindres diesel sur leurs modèles familiaux et routiers, malgré la montée en puissance de l’électrification.

Une hybridation légère pour optimiser rendement et agrément

Afin de répondre aux normes actuelles et d’améliorer l’efficience, Audi associe ce V6 à un système d’hybridation légère de type MHEV+. Celui-ci repose sur un ensemble combinant alterno-démarreur, gestion électrique de la transmission et batterie lithium-fer-phosphate.

Cette architecture permet un apport ponctuel de puissance électrique, jusqu’à 24 chevaux et 230 Nm, notamment lors des phases d’accélération ou de dépassement. Elle améliore également la souplesse à basse vitesse et autorise des roulages en mode électrique sur de courtes distances, notamment en milieu urbain.

Un compresseur électrique vient compléter le dispositif afin de réduire le temps de réponse du moteur et limiter le phénomène de turbo-lag.

Un SUV rapide et sobre malgré son gabarit

Le Audi Q5 V6 TDI quattro revendique des performances élevées pour un véhicule de plus de 2,1 tonnes. Le 0 à 100 km/h est annoncé en environ 5 secondes, tandis que la vitesse maximale est limitée à 250 km/h.

Malgré ce niveau de performances, la consommation reste contenue, entre 5,8 et 6,5 l/100 km selon les configurations. Un résultat notable pour un SUV de ce gabarit, pensé avant tout pour les longues distances et les trajets autoroutiers.

La transmission intégrale quattro assure une motricité optimale dans toutes les conditions, renforçant l’orientation grand tourisme du modèle.

Avec cette version, le Audi Q5 confirme son positionnement de SUV routier destiné aux utilisateurs parcourant de longues distances. Confort, endurance et performances élevées restent au cœur de sa proposition, même dans un contexte réglementaire de plus en plus strict pour le diesel.

Prix et lancement commercial

Les commandes sont désormais ouvertes. Le prix de départ est fixé à 75 100 euros pour la version SUV et 77 300 euros pour la déclinaison Sportback, des tarifs qui le placent dans la moyenne haute du segment premium.

Les premières livraisons sont attendues dans les prochains mois. Audi précise que ce moteur sera livré avec un plein de carburant HVO 100, un biocarburant issu de matières organiques recyclées, permettant de réduire significativement les émissions de CO₂ par rapport au diesel fossile et de prolonger la pertinence environnementale de cette motorisation.