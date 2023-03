Alpine A110 San Remo 73 : une nouvelle série limitée

Alpine a un important palmarès en sport auto notamment en rallye. La marque y rend hommage et après la célébration de ses victoires au Tour de Corse, c’est l’anniversaire des 50 ans de la victoire du rallye de San Remo qui est fêté.

Une livrée unique

C’était en 1973 que l’équipage composé de Jean-Luc Thérier et de Jacques Jaubert a gagné le rallye de San Remo au volant d’une Alpine A110. C’est alors une année importante pour Alpine car la marque normande a déjà remporté 4 de 9 manches du championnat du monde avant de gagner un 5 ème rallye cette saison, il s’agit du San Remo qui partageait à l’époque des routes communes avec le rallye de Monte-Carlo. A ne pas confondre avec Milan San-Remo qui se dispute sur deux-roues et sans moteur.

Pour y rendre hommage, Alpine a décidé de doter les 200 exemplaires d’une livrée unique à la teinte Bleu Caddy, aux arches de toit noires et avec toit carbone verni rouge. Sur le capot, les portes et le bouclier arrière est apposé la signature « San Remo 73 ». On retrouve aussi des jantes de 18 pouces Grand Prix Blanc Brillant et des étriers de frein Brembo anthracite.

Un habitacle coursifié

Dans l’habitacle, on remarque également des hommages à son passé en rallye, notamment avec des baquets Sabelt Racing brodés d’une signature « World Champion 73 », l’esprit vintage et nostalgique est bien présent. Ces sièges sont prêts à accueillir des harnais 6 points pour permettre le meilleur maintien possible sur les routes tortueuses du littoral italien. On y retrouve aussi un pédalier sport et un repose-pied en aluminium.

Seulement 200 exemplaires pour 89 990€

Cette série s’annonce limitée à 200 exemplaires qui se vendront à prix d’or, 89 990€ précisément. Pour ce tarif, l’acheteur aura le droit à la version GT de l’Alpine qui se dote des éléments spécifiques à cette série spéciale. On y retrouve donc système de freinage haute performance, un échappement Sport actif, des rétroviseurs extérieurs électriques rabattables et rétroviseur intérieur avec fonction anti-éblouissement automatique, l’aide au parking arrière, avant et caméra de recul, ainsi que le système Audio Focal et l’Alpine Telemetrics.

Si vous souhaitez acheter la vôtre, on vous conseille de mettre un réveil demain matin car l’ouverture des commandes est prévue pour le 17 mars 2023 à 9h00 et en raison de la quantité limitée, elles devraient vite se vendre.