Tour Auto 2022 : le programme et le parcours de la 31 édition

La 31 ème édition du Tour Auto s’élance demain, Mardi 26 avril après une journée de vérifications techniques et administratives à Paris. Ce premier rendez-vous est l’occasion pour le public parisien de voir les 230 équipages engagés qui mettent le cap demain vers le sud ouest et Andorre.

Gordini et Ferrari Daytona à l’honneur

Chaque année le Tour Auto met à l’honneur des voitures ayant été glorieuses dans l’épreuve. Cette année l’accent est mis sur les Ferrari 365 GTB/4 Daytona et les voitures ayant participé dans les années d’après guerre notamment les barquettes Gordini mais aussi Delahaye 235, Jaguar Type C et Fiat 8V.

Un parcours inédit

Si la dernière édition du Tour Auto avait mis cap au sud est en passant notamment à Valence, Nimes, au Castellet pour finir à Nice. Cette année le parcours est complètement différent et mènera les participants en Andorre après 5 étapes comprenant 14 spéciales sur routes fermées et 3 épreuves sur circuit circuits Bugatti au Mans, du Val-de-Vienne au Vigeant et Paul-Armagnac à Nogaro.

Demandez le programme

Lundi 25 avril 2022

Paris, vérifications techniques et administratives

Exposition au public

Étape 1 : mardi 26 avril 2022

Paris / La Baule

Circuit Bugatti au Mans

1 épreuve spéciale

Étape 2 : mercredi 27 avril 2022

La Baule / Limoges

Circuit du Val-de-Vienne

2 épreuves spéciales

Étape 3 : jeudi 28 avril 2022

Limoges / Bordeaux

3 épreuves spéciales

Étape 4 : vendredi 29 avril 2022

Bordeaux / Pau

Circuit de Nogaro

2 épreuves spéciales

Étape 5 : samedi 30 avril 2022

Pau / Andorre

3 épreuves spéciales

Le Tour Auto est à l’automobile ce qu’est le Tour de France au cyclisme, il est donc courant de voir du public sur les bords de routes pour admirer parmi les plus belles voitures du monde de passage dans leur région. Si vous souhaitez regarder passer toute la caravane proche de chez vous il faut compter presque une demi-journée. Pour ceux qui ont envie de voir de la compétition, l’accès aux circuits présents dans le parcours est gratuit. Pour admirer de plus près les voitures, vous pouvez accéder aux parcs fermés dans chaque ville étape le soir en échange du programme qui se vend 10€. Assurément une bonne soirée printanière à passer entre ami ou en famille.

Le programme présenté ici est susceptible de changer, nous vous conseillons de consulter avant votre départ vers l’épreuve.