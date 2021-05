COC : quel prix et délai pour obtenir un certificat de conformité ?

Le certificat de conformité européen, ou COC, est indispensable pour pouvoir rouler en France avec votre voiture importée d’Allemagne ou de tout autre pays de l’Union européenne. Il est nécessaire pour pouvoir immatriculer son véhicule en préfecture et obtenir une carte grise.

Quel est le délai d’obtention du certificat de conformité de mon véhicule ?

Une fois que vous avez par exemple effectué l’achat d’une voiture d’occasion en Allemagne, vous disposez de 30 jours afin de l’immatriculer en préfecture. Vous pourrez ainsi rouler en France et dans toute l’Union européenne grâce à cette homologation. Le certificat de conformité d’un véhicule atteste de la conformité du véhicule avec les normes de l’Union européenne.

La préfecture étudiera ensuite votre dossier une fois que vous l’aurez envoyé. S’il est accepté, ce qui ne devrait pas poser de problème en général, le délai d’obtention du certificat se situe entre 3 et 15 jours. Le délai maximal est cependant de 10 semaines. Cette variation dans le délai dépend de la marque du véhicule étranger, certaines étant plus réactives que d’autres. Il faut savoir que passer par internet, par exemple via le site eurococ.eu, est plus rapide afin d’obtenir votre attestation d’identification. Vous pouvez également l’obtenir dans un centre de contrôle technique ou chez un concessionnaire. Ainsi, le délai est le suivant en fonction des constructeurs automobiles :

6 jours pour une Volswagen, une Audi, une Peugeot et une Citroën ;

7 jours pour une BMW ou une Mini ;

8 jours pour une Honda.

Quel est le prix du COC européen?

L’obtention d’une attestation de conformité n’est pas gratuite, et il vous faudra payer des frais afin de faire immatriculer votre voiture importée. En effet, que votre véhicule soit acheté neuf ou qu’il soit un véhicule d’occasion, vous devrez compter au minimum 100 euros en fonction de la marque de votre voiture afin de vérifier que votre véhicule est conforme. Il est obligatoire d’obtenir un certificat sur une voiture d’importation en provenance d’un pays de l’UE, vous ne pourrez donc pas y déroger. Les prix sont les suivants :

120 € pour une Volkswagen ou une Audi ;

180 € pour une BMW ;

290 € pour une Porsche.

Comment immatriculer son véhicule via un mandataire auto ?

Un mandataire auto vous accompagne lors de votre achat d’un véhicule à l’étranger. Il négocie pour vous le meilleur prix et les meilleures garanties. Il est la liaison entre vous, le client désireux d’acheter un véhicule neuf ou une voiture de collection, et les concessionnaires automobiles. Il est indispensable d’obtenir un certificat de conformité européen lorsque vous achetez une voiture à l’étranger via un mandataire automobile.

Vous devrez ainsi faire une demande de certificat. Pour ce faire, vous devrez fournir une copie de la carte grise, et, selon les marques, une photocopie de votre carte d’identité, de votre passeport, et de la facture d’achat de la voiture. Le mandataire auto pourra effectuer ces démarches administratives pour vous, en obtenant le certificat de conformité ainsi que la carte grise. Vous n’aurez donc pas à vous soucier de ces démarches. En attendant les documents, vous pouvez faire une immatriculation provisoire WW.

On l’a vu, les délais ainsi que les prix varient en fonction de l’identité du constructeur automobile. Il sera cependant rapide à obtenir, d’autant plus que vous disposez d’un mois pour effectuer ces démarches à compter de l’achat de votre voiture.