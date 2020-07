Véhicule d’occasion : comment l’immatriculer ?

Lorsque vous aurez trouvé la voiture d’occasion de vos rêves, vous devrez vous intéresser à la partie administrative. Cela passe notamment par l’immatriculation et donc la mise à jour de la carte grise (certificat d’immatriculation). Mais connaissez-vous les étapes pour mener à bien cette mission ? Nous parlerons notamment du CPI (certificat provisoire d’immatriculation) qui peut être nécessaire dans certains cas.

Comment immatriculer son véhicule d’occasion ?

Lorsque vous achetez une voiture d’occasion, il est parfois nécessaire de faire ré-immatriculer le véhicule en question. Vous le savez certainement, en 2009, un nouveau système d’immatriculation a vu le jour, sous la forme AA-123-AA, nommé SIV.

Les voitures immatriculées en France avant cette date sont alors sous le précédent système, le FNI, avec un numéro d’immatriculation du type 1234 AB 56. Mais ce n’est pas tout, si vous vous portez acquérir d’une nouvelle voiture fraichement importée de l’étranger, alors il est nécessaire de procéder à son immatriculation sous le format actuel français. Pour cela, inutile de vous rendre en préfecture. Tout se passe désormais sur internet, depuis le site ANTS.

Votre demande d’immatriculation pourra être réalisée directement dessus bien que la procédure soit assez contraignante. Vous avez aussi la possibilité d’opter pour un prestataire externe, plus rapide et qui vous assure d’éviter toute erreur de saisie qui pourrait retarder l’émission de la carte grise de votre voiture fraichement achetée.

Plaques d’immatriculation : quel délai pour les recevoir ?

S’il est généralement assez rapide d’obtenir une nouvelle carte grise, la question des plaques d’immatriculation se pose. Quel délai faut-il prévoir pour recevoir vos nouveaux supports ? Bien sûr, il est souvent possible de se rendre en centre auto par exemple. Mais le choix des supports, des départements et des polices d’écriture est souvent très restreint.

À ce sujet, nous vous conseillons de privilégier les prestataires web qui permettent un bien meilleur choix. Vous bénéficiez alors de plaques d’immatriculation homologuées, en plexiglas et donc plus flatteuses à l’œil, de prix très compétitifs et d’une livraison effectuée en 48 heures seulement. Il s’agit d’une méthode idéale pour recevoir rapidement vos plaques d’immatriculation.

Le CPI a une durée limitée et lorsque l’échéance arrive, mieux vaut pouvoir monter rapidement les nouvelles plaques d’immatriculation sur votre voiture. Mais d’ailleurs, qu’est-ce le CPI ?

Qu’est-ce que le CPI ?

Le certificat provisoire d’immatriculation (CPI) est un document délivré provisoirement, en attendant l’affectation d’un nouveau numéro minéralogique ainsi que la carte grise. Le CPI peut-être téléchargé directement depuis le site d’ANTS, afin d’être présenté dans le cadre d’un contrôle. Ce document sert dans le cas d’une ré-immatriculation et donc des importations.

Sur ce document, vous trouverez les caractéristiques de votre nouvelle voiture et la date de validité, qui est d’un mois uniquement. Durant cette période, le véhicule ne doit pas quitter le territoire français puisqu’il n’est pas valable au-delà des frontières. Dès que votre carte grise sera prête, vous pourrez ainsi apposer des plaques d’immatriculation portant le numéro définitif de votre voiture.

D’ailleurs, depuis 2009, chaque voiture française porte un numéro attribué à vie, qui ne change plus, même lors d’un changement de propriétaire ou d’un déménagement.

Où trouver des nouvelles plaques d’immatriculation ?

