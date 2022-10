Essai Volvo XC40 Recharge : que vaut la moins chère des Volvo électriques ?

Comme son petit frère C40 à la poupe tronquée, le Volvo XC40 électrique a d’abord existé en version Recharge Twin, gréée de deux moteurs électriques et d’une grosse batterie. Mais il est aussi disponible en une plus modeste version Recharge, avec un seul moteur et une batterie un peu plus compacte. Moins impressionnant sur le papier, mais pas moins intéressant au quotidien !

Quand l’on est en quête de sa première voiture électrique, difficile de quantifier de quelle taille de batterie on aura besoin. Aussi peut-on être tenté de se tourner par défaut vers les offres avec les batteries les plus imposantes, mais ce n’est pas toujours le choix le plus avisé. Aussi, il nous semblait important de laisser sa chance au XC40 Recharge, l’entrée de gamme électrique de Volvo. Ce qui change par rapport à la plus onéreuse version Recharge Twin ? On n’a plus qu’un seul moteur situé sur le train avant tandis que l’arrière est désormais passif, et la puissance passe de 408 à 231 ch. La batterie est aussi réduite de 75 à 67 kWh utile. Mais inutile d’avoir la moindre crainte : jamais la sensation de manque ne vient s’immiscer dans l’utilisation quotidienne.

Conduite apaisante

Au volant, on apprécie la grosse centaine de kilos sauvés qui joue en faveur du dynamisme et de la sécurité sur chaussée détrempée, et il n’y a guère que la motricité qui devient parfois un peu compliquée sur un revêtement gras. Il faut dire que les 330 Nm de couple disponibles instantanément sont parfaits pour dépasser en toute sécurité et s’insérer sur voie rapide en un tournemain, mais ils mettent à mal le train avant, aussi l’ESP intervient fréquemment pour calmer les conducteurs les plus pressés. En dehors de ça, on retrouve le bon compromis du XC40, lequel se montre bien suspendu bien qu’un peu ferme en ville, sur les petits chocs. Mais l’on apprécie sa douceur de fonctionnement au quotidien, Volvo maitrisant bien la machinerie électrique. On peut par exemple choisir d’activer l’efficace mode One Pedal, qui permet de bénéficier d’un fort freinage régénératif dès que l’on relâche l’accélérateur. La décélération va même jusqu’à l’arrêt complet sans avoir besoin de toucher à la pédale de frein. Il ne faut que quelques feux rouges pour arriver à cerner quand relâcher l’accélérateur au bon moment pour s’arrêter tout en douceur à l’endroit désiré. Parfait pour adopter une conduite apaisante en ville !

Autonomie suffisante

Après 391 km d’utilisation mixte quotidienne (60 % ville, 25 % voie rapide, 15 % route) sans jamais chercher à faire de l’éco-conduite autre qu’activer le mode One Pedal, l’ordinateur de bord affichait 18,1 kWh/100 km de consommation moyenne. De quoi garantir 370 km d’autonomie réelle, et surtout de se contenter d’une charge complète toutes les deux semaines si l’on se base sur des déplacements de 25 kilomètres par jour en moyenne. Plutôt que de se contenter de l’utilisation d’une Wallbox (le XC40 Recharge accepte jusqu’à 11 kW de série en courant alternatif), nous avons profité d’un saut à l’aéroport pour tester la charge rapide sur une borne Ionity à quelques encablures du terminal. Le scénario ? Une petite fenêtre de 20 minutes de charge en prévision d’un gros trajet, avec la batterie à la moitié de sa capacité.

L’utilisation de la carte Volvo Plugsurfing s’est montrée d’une utilisation enfantine : on badge, la reconnaissance de l’auto se fait en quelques secondes et il ne reste plus qu’à brancher le lourd câble à la voiture. De 51 %, nous sommes passé à 83 % de batterie en 20 minutes tout pile, avec un pic de puissance à 103 kW. Le XC40 accepte en théorie jusqu’à 150 kW, mais il faut pour cela une batterie proche de sa réserve et des conditions climatiques idéales. Une fois passés les 80 %, la puissance acceptée par la voiture n’était plus que de 56 kW, chiffre qui décline ensuite jusqu’à ce que l’accumulateur soit plein. Volvo offre actuellement un an de recharge sur borne Ionity au tarif préférentiel de 0,35 €/kWh, grâce à son partenariat avec Plugsurfing. Nos 32 % de recharge de batteries (soit 21,5 kWh) ont donc été facturés 7,5 €.

Adapté à la cité

Dans le cadre d’une utilisation urbaine et péri-urbaine, il n’y a donc nullement besoin de plus que ce XC40 Recharge d’entrée de gamme. Lequel, avec ses 4,43 m de long, n’est pas trop compliqué à garer dans la rue tout en pouvant accueillir confortablement quatre adultes pour peu que ceux de l’arrière ne mesurent pas 1,90 m. Le tout en profitant de tout le savoir-faire de Volvo en conception d’habitacle (on l’avait déjà remarqué dans notre essai du XC40 thermique), lequel est simple et fonctionnel, avec une technologie abondante mais jamais intrusive. A vous maintenant de vous concocter la configuration qui vous plaît le plus, en choisissant entre tissu, cuir ou encore matières recyclées ! Le Volvo XC40 Recharge s’échange contre 45 800 € en finition de base Start, ce qui donne droit au bonus écologique de 6 000 € qui court jusqu’à la fin de l’année 2022. A moins d’avoir un besoin impérieux de quatre roues motrices, nul besoin, donc, de débourser 58 050 € ou plus pour la version Recharge Twin qui se distingue surtout par des performances accrues mais pas tellement exploitables sur route vu nos limitations de vitesse actuelles.

Un grand merci à l’amie Chloé pour son aide sur les images dynamiques et le petit dej improvisé.