Essai Audi Q3 e-hybrid (2026) : le SUV compact qui veut tout concilier

En renouvelant son Q3, Audi s’attaque à un exercice délicat : moderniser un modèle populaire sans désorienter sa clientèle. Le SUV compact, l’un des piliers de la gamme depuis plus d’une décennie, revient avec une silhouette affinée, un habitacle entièrement repensé et surtout une évolution majeure de sa technologie hybride rechargeable. Sous la carrosserie plus statutaire se cache une machine à rouler en électrique plus longtemps que jamais, tout en préservant les performances et le confort caractéristiques de la marque aux anneaux. Une mission ambitieuse, qui nous a poussés à prendre le volant de la version e-hybrid de 272 cheva pour un essai approfondi.

Un style plus affûté, sans renier la signature Audi

Le Q3 SUV, celui que nous avons essayé, se distingue par une ligne de toit droite, si vous souhaitez une version au style coupée, il faut se diriger vers la version Sportback. Une signature lumineuse entièrement revue et personnalisable, une calandre élargie mais plus élégante dans sa structure ou encore des flancs sculptés : l’ensemble évoque une montée en gamme assumée. La longueur atteint désormais 4,53 m. L’arrière adopte des feux séparé du bandeau qui viennent lui donner une particularité stylistique le différenciant des autres Audi.

L’aérodynamisme progresse légèrement grâce à des détails soignés, volets actifs, carénage inférieur optimisé, mais Audi ne cherche pas à transformer le Q3. Il reste un SUV compact à l’allure sérieuse, proposant une juste milieu entre agressivité et raffinement. Un compromis qui plait puisque le Q3 figure parmi les meilleures ventes d’Audi.

Un habitacle entièrement repensé : modernité affichée, compromis maintenus

Dès l’ouverture des portes, on comprend que l’essentiel des efforts se concentre dans l’habitacle. Là où l’ancien Q3 commençait à accuser le poids des années, la nouvelle génération bascule franchement dans l’ère du digital.

Face au conducteur, une grande surface incurvée regroupe deux écrans : une instrumentation numérique de 11,9 pouces et une dalle centrale tactile de 12,8 pouces, un écran passager sera disponible par la suite en option. La résolution, la fluidité et la réactivité imposent un vrai bond en avant, tandis que l’intégration du système Android Automotive simplifie la vie quotidienne, permettant de télécharger des applications directement dans le store depuis le véhicule. Les commandes essentielles restent accessibles directement, température, recyclage d’air, utilisation des aides à la conduite, évitant la frustration de naviguer dans des sous-menus interminables.

Le nouveau sélecteur de boîte, désormais positionné derrière le volant, libère l’espace sur la console centrale… sans réellement accroître les rangements disponibles. On aurait pu espérer davantage d’ingéniosité dans cette zone.

La qualité perçue, marque de fabrique d’Audi, progresse encore. Les inserts rétroéclairés, les textiles raffinés et l’aluminium brossé créent une atmosphère chaleureuse. Cependant, les plastiques situés dans les zones basses rappellent que nous sommes dans un SUV compact, pas dans un Q5. De même, certaines surfaces laquées s’avèrent rapidement sensibles aux traces de doigts.

Habitabilité : le bon accueil à l’avant, des limites à l’arrière

Le Q3 SUV offre un accès naturel, une position de conduite bien pensée et des réglages étendus. Le maintien latéral des sièges, surtout avec les options S line, contribue largement au confort lors des longs trajets.

À l’arrière, l’espace pour les jambes reste convenable pour le segment, mais la modularité reste en retrait. La banquette coulisse sur une amplitude plus réduite que précédemment et les dossiers n’offrent plus autant de degrés d’inclinaison. Le Q3 demeure accueillant, mais le progrès n’est pas aussi net qu’à l’avant.

Le coffre annonce jusqu’à 488 litres en configuration thermique, mais cette valeur tombe à 375 litres sur la version hybride rechargeable, version que nous avons essayée. La batterie ne pénalise pas le plancher principal, mais elle impose une réduction du volume sous celui-ci. La valeur reste néanmoins dans la bonne moyenne de la catégorie.

Motorisation : une hybridation rechargeable en nette progression

Sous le capot, le Q3 e-hybrid combine un quatre-cylindres 1.5 essence turbo et un moteur électrique de 115 chevaux, pour une puissance cumulée de 272 chevaux et un couple maximal de 400 Nm. La grande nouveauté se situe du côté de la batterie, désormais dotée de 19,7 kWh utiles, permettant d’envisager une utilisation quasi quotidienne sans solliciter le moteur thermique.

En usage réel, nous avons consommé environ 3l/100 km une valeur cohérente avec ce que la marque annonce. La consommation est bien aidée par la batterie offrant plus de 100 km d’autonomie.

La recharge est l’autre point fort de cette évolution. Audi propose désormais jusqu’à 50 kW en courant continu, une vraie avancée pour un PHEV, qui curieusement n’est pas disponible sur les grands frères Audi Q5, A5 et A6. Sur borne AC, la puissance grimpe à 11 kW. Ces chiffres permettent d’utiliser pleinement la batterie au quotidien, même pour ceux qui ne disposent pas d’un chargeur à domicile.

Sur la route : un SUV à double personnalité

Le Q3 e-hybrid s’exprime différemment selon la charge de la batterie. En mode électrique, il se révèle onctueux, silencieux et parfaitement adapté aux trajets urbains ou périurbains. L’absence de vibration et la réponse immédiate à basse vitesse assurent une conduite apaisée, presque premium.

Quand la batterie est pleine

La combinaison des deux moteurs apporte une certaine vigueur, mais principalement jusqu’à des vitesses intermédiaires. Le passage de l’électrique au thermique se fait en douceur, tant que l’on ne sollicite pas trop fort la pédale de droite. En conduite soutenue, il existe un léger délai entre la demande de puissance et le rétrogradage effectif, accompagné d’une sonorité plus présente qu’agréable.

Le Q3 demeure cependant efficace, avec un châssis équilibré et une direction progressive soignée, qui facilite les enchaînements sinueux. Sur route mouillée, la puissance cumulée peut aisément mettre les roues avant en défaut, surtout sur sol gras. Une transmission intégrale arrivera plus tard dans la gamme, ce qui limitera ce phénomène.

Quand la batterie est vide

Le SUV se comporte alors comme un hybride classique. Les phases électriques se limitent aux décollages et aux faibles vitesses. La consommation relevée autour de 6,2 l/100 km demeure raisonnable pour un SUV essence de cette puissance, signe que l’architecture hybride a été optimisée.

Un confort globalement abouti

La suspension pilotée à deux valves, une option coûteuse, offre un bon compromis, le mode Confort est très souple. Le mode Balanced se révèle le plus adapté pour une utilisation quotidienne, maîtrisant mieux les mouvements de caisse tout en filtrant efficacement les irrégularités.

Bilan : un SUV hybride rechargeable plus convaincant, mais pas encore irréprochable

L’Audi Q3 e-hybrid franchit un palier important. Autonomie électrique remarquable, consommation contenue batterie vide, recharge rapide, châssis équilibré, ambiance moderne : la copie est solide et bien plus homogène qu’auparavant.

Reste un tarif difficile à ignorer, débutant à 55 000 euros et montant à plus de 80 000 euros dans notre version d’essai, les options font gonfler le tarif. Pour les familles, le Q3 classique reste préférable au Sportback pour son meilleur accès aux places arrière et sa polyvalence.

Mais pour ceux qui recherchent un SUV compact premium capable de couvrir une grande partie de leurs trajets en mode électrique, le Q3 e-hybrid s’impose aujourd’hui comme l’un des choix les plus aboutis du segment.