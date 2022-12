Quels sont les atouts des voitures quatre roues motrices ? Réponse avec le système quattro d’Audi

En compétition, Audi a également démontré avec la R18 e-tron quattro, un prototype V6 TDI hybride, le niveau de performance de sa technologie quattro sur circuit en remportant trois éditions des 24 Heures du Mans et deux titres mondiaux d’endurance (WEC) dans les années 2010. Ces résultats probants assoient la notoriété de la transmission quattro, qui devient même auprès du grand public l’un des identifiants propres d’Audi. D’autant qu’elle se répand dans l’intégralité des gammes de la marque, à l’exception encore aujourd’hui des citadines (A1).

Le quattro d’aujourd’hui, l’atout d’Audi

A travers la compétition mais aussi et bien sûr les différentes générations d’Audi de série, la technologie quattro n’a cessé d’évoluer afin d’apporter efficacité et sécurité aux véhicules du constructeur allemand. Dans ses dernières itérations, l’un des objectifs est également de diminuer les consommations en rendant le système non-permanent. Evidemment, la marque garde en tête la performance dans la mesure où la transmission quattro doit en toute situation optimiser motricité et tenue de route.

Le système quattro, ou plutôt des systèmes quattro

Et oui, les ingénieurs de la marque ont développé en fait plusieurs variantes du système quattro, adaptées aux modèles en fonction de leur architecture moteur et de l’usage recherché. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais sachez par exemple que le quattro d’une R8 à moteur central n’est pas intégré de la même manière que sur une berline Audi à moteur avant, pour des questions notamment de répartition de poids et d’efficacité ; le besoin de répartition du couple entre les roues avant et arrière est aussi pris en compte en fonction du comportement recherché sur le véhicule, et la technique s’adapte à toutes ces variables.

Une autre évolution très intéressante à connaître est celle imposée par les motorisations électriques. Les modèles e-tron sont équipés d’un différentiel purement électronique, qui gère par des fonctions logicielles la répartition du couple entre essieu avant et arrière. Cela autorise une plus grande marge de manœuvre (de 0 à 100% du couple par essieu) et surtout une réactivité immédiate grâce au couple instantané de l’électrique. Le quattro électrique est ainsi en théorie plus performant en réactivité et en possibilités offertes, que les différents quattro mécaniques, même régis par l’électronique. Les ingénieurs travaillent donc sur des répartitions intelligentes du couple en fonction de l’usage du véhicule en temps réel, et des modes de conduite sélectionnés par le conducteur.

Les modèles e-tron S ou RS, disposant d’un moteur par roue à l’arrière, profitent eux en sus d’une vectorisation électrique du couple entre les deux roues arrière. Une aubaine pour améliorer la traction, la tenue de route et le dynamisme en courbe, grâce encore une fois à la rapidité inhérente à la motorisation électrique, et compenser les prises de poids d’un véhicule électrique face à un homologue thermique.

Un quattro pour tous les usages

La sécurité avant tout : les ateliers quattro

Pour le commun des conducteurs, le quattro est d’abord une manière de se rassurer. Pour un usage classique avec parfois des conditions météorologiques difficiles (fortes pluie, neige), il a la réputation d’être une solution plus sûre pour optimiser traction et tenue de route. En marge du circuit Paul Ricard, nos instructeurs Audi nous ont conduit sur une zone de faible adhérence avec pour but de ressentir l’action de la technologie quattro dans ces conditions.

Piste mouillée à souhait, le but est d’y tourner en rond de plus en plus vite, afin d’en appréhender d’abord l’apparition du sous-virage. Ceci permet d’apprécier l’intervention électronique pour éviter un sous-virage brutal, et d’identifier la transmission du couple vers l’essieu arrière qui permet d’aider la voiture à pivoter et maintenir au mieux sa trajectoire. Le comportement de chacun des modèles (S5 cabriolet, Q4 e-tron, TT RS roadster et RS3 berline) diffère, tout comme leur réponse électronique au sous-virage. D’ailleurs, même le mode de conduite sélectionné devrait modifier l’intervention de l’électronique, mais nous n’en avons utilisé qu’un par véhicule.