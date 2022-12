L’Audi A6 e-tron concept et l’avenir de l’éclairage automobile

Un peu d’histoire : Audi et l’éclairage automobile

C’est simple, le constructeur d’Ingolstadt n’est nul autre que celui à l’origine de l’éclairage électrique sur une automobile, apparu en 1920. En 1972, il démocratise la différenciation entre feux de croisement et feux de route via deux ampoules par côté. Bien plus récemment, ce sont les ingénieurs Audi qui ont intégré les feux de jour avec une signature lumineuse à LED, incontournables sur une voiture produite aujourd’hui. Depuis déjà presque 10 ans, Audi développe la technologie des feux matriciels à l’avant, qui petit à petit s’impose dans le premium. Ces faits montrent bien que dans le domaine de l’éclairage automobile, les avancées de la marque et leurs projets d’avenir sont importants et construisent la trajectoire de cette technologie.

Et chez Audi, la dernière génération d’éclairage est celle du digital, via les feux LED matriciels bien sûr, mais aussi via l’utilisation de l’OLED. La technologie OLED, déjà bien implantée dans le monde des écrans (smartphones et télévisions, par exemple), apporte de nombreuses possibilités dynamiques et esthétiques pour nos voitures. En termes d’efficacité, d’efficience et de personnalisation (via la digitalisation), l’éclairage OLED à l’arrière semble être une solution d’avenir pour l’automobile.