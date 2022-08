Une Porsche 911 Carrera GTS vendue 3,6 millions de dollars

Il y a quelque temps Porsche a officiellement dévoilé la 911 Sally Special qui rend hommage au personnage du film d’animation Cars des studios Pixar. Lors de la sortie du film en 2006 Sally était une 911 Carrera type 996. Porsche a alors réalisé une réinterprétation moderne de Sally sur la base d’une Porsche 911 Carrera GTS type 992.

Modèle unique

Cette 911 Sally Special est bien plus qu’une simple peinture spécifique. Beaucoup de clins d’œil sont faits au film pour cette 911 unique. Ainsi on retrouve une peinture « Sally Blue Metallic » qui est exclusive, des jantes uniques inspirées des « Turbo Twist » de la 996 que Sally porte dans le film. Les optiques avant sont modifiés pour ressembler à ceux d’une Porsche 911 type 996 phase 2, Porsche a donc changé le fond noir des phares de la GTS par un fond chromé. On retrouve des emblèmes « Sally Special » sur les vitres arrière et bien sûr le tatouage de Sally qui est caché sous l’aileron arrière, visible uniquement lorsque celui-ci se déplie.

Les modifications ne s’arrêtent pas qu’à l’extérieur. Porsche a pris la liberté de modifier l’habitacle selon ses envies car il n’est pas visible dans le film. On y retrouve alors un cuir Chalk avec des motifs noirs, blancs et bleus. L’emblème du film Cars est présent sur la sellerie et sur le tableau de bord tandis que le bouton de sélection des modes de conduite au volant devient le « KACHOW! Mode » en référence à l’éclair de Flash McQueen. Enfin sur chaque seuil de porte est écrit « Sally Special 001/001 » qui signifie bien que l’acheteur à un modèle unique.

Un prix qui dépasse la raison

Comme bien souvent lorsque quelque chose fait appel à des bons souvenirs la raison est mis de côté. C’est certainement le cas avec la vente de cette 911 Sally Special qui s’est déroulé à la vente aux enchères de RM Sotheby’s de la Monterey Cars Week. Son prix de vente ? 3,6 millions de dollars (3 600 450€ actuellement) pour ce qui reste une Porsche 911 Carrera GTS qui vaut environ 150 000€ neuve.

Les bénéfices de la vente de cette Porsche 911 Sally Special iront à deux associations, Girls Inc qui vient aider les femmes en difficulté au Etats-Unis et au Canada et à l’association USA for UNHCR qui vient en aide aux réfugiés ukrainiens.