Total plafonne le litre de carburant à 1€99 dans toutes ses stations

Abcmoteur vous en parlait ces derniers temps, de nouveaux gestes étaient en préparation sur le marché des carburants. Emmanuel Macron avait appelé à un geste en début de semaine tandis que Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies souhaitait lui aussi une remise. Le groupe français a alors annoncé une mesure qui rentre dès samedi prochain en application.

Le litre plafonné à 1,99€

Que ce soit de l’essence ou du diesel, le litre de carburant a pu dépasser les 2€ en 2022 et il est encore courant de le trouver au-dessus de ce tarif. Pour éviter que les prix ne s’envolent, TotalEnergies prend une mesure intéressante puisqu’elle vise à bloquer les tarifs de l’essence et du diesel à 1,99€ dans ses 3 400 stations de l’hexagone.

🔴 EXCLUSIF

🗣️ "Dans toutes les stations de @TotalEnergies en 2023 le diesel et l’essence ne dépasseront pas 1 euro 99", annonce @PPouyanne dans #LE20H de @GillesBouleau sur @TF1 | cc @GuillaumePorteu

📲 Toutes les infos en direct sur TF1Info : https://t.co/ytgdPsGOxv pic.twitter.com/dZxLD9oPha — TF1Info (@TF1Info) February 22, 2023

Dès samedi

La mesure rentre en application dès samedi prochain sur les stations-service des autoroutes et dès le 1er mars dans TOUTES les stations TotalEnergies. Patrick Pouyanné déclare au Journal de 20 heures « On ne va pas faire ça pour deux mois, pour trois mois, on le fait pour toute l’année ». Il risque donc d’avoir encore de l’affluence dans les stations du pétrolier français.